Kanye West'e Dava Açıldı: Kendisinden İmza İsteyen Bir Adamı Darp Etti
Kanye West'e Dava Açıldı: Kendisinden İmza İsteyen Bir Adamı Darp Etti
Her hareketi ile gündem olan Kanye West'e darp iddiası ile dava açıldı. Kendisinden imza almak isteyen bir adama saldırdığı iddia ediliyor.
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Müzik ve gösteri dünyasının en önemli isimlerinden olan Kanye West, yaptıklarıyla kendisinden sıkça söz ettiriyor.
Kim Kardashian ile boşandıktan sonra Bianca Censori ile evlenen West, yeni eşi ile sansasyonlara devam ediyor.
41 yaşındaki Justin Poplawski, West'in 1 yıl önce California Los Angeles'ta sadece üyelerin girebildiği bir kulüp olan Soho Warehouse'un önünde kendisine yumruk attığını idda etti.
Tartışma iddialara göre Poplawski'nin kulübün dışında West'e yaklaşıp imzasını istemesiyle başlıyor. Ardından tartışma fiziksel hale geliyor ve Kanye, Poplawski'ye defalarca vurarak ağır şekilde yaraladı.
Poplawski, West'in kendisine "Ben seni dövmeden defol buradan" dediğini iddia etti ve daha sonrasında Kanye West Poplawski'yi yere serdiğinde özür dilemek istediğini ancak West, "Ne için özür?" dediğini söyledi.
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Poplawski'nin olayın yaşandığını iddia ettiği tarihte çekilen fotoğraflarda Kanye West ve Fox'un arkasında görülüyor. Daha sonrasında ise Poplawski'nin kaldırımda uzandığı görülüyor
26 yılı aşkın süredir ünlülerden imza toplayan Poplawski, saldırıdan sonra yaşanan şekil bozukluğu dışında geçmiş ve gelecek sağlık faturaları, geçmiş ve gelecek kazanç kayıpları, zihinsel hasarı da gündeme taşıyor.
Poplawski'nin eşi Tiffany Marshall da, iddia edilen saldırı sonucu kocasının arkadaşlarını kaybettiği gerekçesiyle West'e dava açtı.
Los Angeles Savcılığı, Ağustos 2022'de darp suçlaması için yeterli kanıt bulunmadığını belirten bir açıklama yaptı ve makul bir mahkûmiyet olasılığının olmadığı gerekçesiyle dosyanın reddedildiğini duyurdu.
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