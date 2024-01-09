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Duyduğunuz Bütün Yeni Yıl Planlarını Unutun: 50 Cent 2024'te Cinsellikten Uzak Kalmaya Yemin Etti

Duyduğunuz Bütün Yeni Yıl Planlarını Unutun: 50 Cent 2024'te Cinsellikten Uzak Kalmaya Yemin Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 00:14

Yeni yıl, yeni umutlar, yeni hedefler...Bugüne kadar ne kadar farklı yeni yıl planı duydunuz? Eminiz 50 Cent'in yeni yıl planını daha önce hiç duymadınız!

50 Cent 2024'te cinsellikten uzak kalmaya yemin etti.

Kaynak: https://people.com/50-cent-giving-up-...
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50 Cent, Amerika'nın en ünlü rapçilerinden birisi biliyorsunuz ki.

50 Cent, Amerika'nın en ünlü rapçilerinden birisi biliyorsunuz ki.

Her ne kadar ismi nedeniyle ülkemizde her geçen gün değeri artsa da 50 Cent uzun bir süredir dünyanın en ünlü rapçilerinden. Öyle ki konserlerinde yaşanan olaylar da bir türlü bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcılara eşyalar fırlatılması büyük bir olaya dönüşmüştü hatırlarsanız.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcılara eşyalar fırlatılması büyük bir olaya dönüşmüştü hatırlarsanız.

Konserlerde şarkıcılara sütyenden tutun da ayakkabıya çeşit çeşit eşyalar fırlatılmıştı. Gün geldi, devran döndü, artık şarkıcılar dinleyenlerine bir şeyler fırlatmaya başladı.

Örneğin 50 Cent'in fırlattığı mikrofon, bir dinleyicinin kafasını yarmıştı;

Tüm bunlar bir yana, 50 Cent, yani gerçek adıyla Curtis John, 2024 yılı için planlarını açıkladı.

Tüm bunlar bir yana, 50 Cent, yani gerçek adıyla Curtis John, 2024 yılı için planlarını açıkladı.

Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaşan 50 Cent, 2024 yılı için büyük planları olduğunu duyurdu. Dolayısıyla 50 Cent, 2024 yılında dikkatini dağıtacak herhangi bir şeyden uzak duracak.

Amaçlarına odaklanacağını duyuran 50 Cent, bir nevi "nefis terbiyesine" başlıyor.

Amaçlarına odaklanacağını duyuran 50 Cent, bir nevi "nefis terbiyesine" başlıyor.

50 Cent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'abstinence'a başladığını duyurdu. Bu terimi Türkçe'ye ise 'nefis terbiyesi, riyazet' olarak çevirebiliriz.

'Peki nedir bu riyazet?' derseniz, nefsin isteklerinin dizginlenmesi amacıyla kişinin kendisine zevk veren olaylardan, örneğin cinsel birliktelik veya alkol gibi, kaçınması olarak açıklayabiliriz.

Bakalım 50 Cent bu yılki planlarını gerçekleştirebilecek mi? 😂

Bakalım 50 Cent bu yılki planlarını gerçekleştirebilecek mi? 😂

Henüz bu kararının nedenini bilmesek de, herhangi bir işbirliği/proje için olma ihtimali ise oldukça yüksek. 

Belirtmeden geçmeyelim!

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