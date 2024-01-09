Duyduğunuz Bütün Yeni Yıl Planlarını Unutun: 50 Cent 2024'te Cinsellikten Uzak Kalmaya Yemin Etti
Duyduğunuz Bütün Yeni Yıl Planlarını Unutun: 50 Cent 2024'te Cinsellikten Uzak Kalmaya Yemin Etti
Kaynak: https://people.com/50-cent-giving-up-...
Yeni yıl, yeni umutlar, yeni hedefler...Bugüne kadar ne kadar farklı yeni yıl planı duydunuz? Eminiz 50 Cent'in yeni yıl planını daha önce hiç duymadınız!
50 Cent 2024'te cinsellikten uzak kalmaya yemin etti.
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50 Cent, Amerika'nın en ünlü rapçilerinden birisi biliyorsunuz ki.
Geçtiğimiz aylarda şarkıcılara eşyalar fırlatılması büyük bir olaya dönüşmüştü hatırlarsanız.
Tüm bunlar bir yana, 50 Cent, yani gerçek adıyla Curtis John, 2024 yılı için planlarını açıkladı.
Amaçlarına odaklanacağını duyuran 50 Cent, bir nevi "nefis terbiyesine" başlıyor.
Bakalım 50 Cent bu yılki planlarını gerçekleştirebilecek mi? 😂
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