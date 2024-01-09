Yabancı Takipçileri Anlasın Diye Melisalı Tweet'i Müthiş İngilizcesiyle Çevirip Paylaşan Şeyma Subaşı Güldürdü
Yabancı Takipçileri Anlasın Diye Melisalı Tweet'i Müthiş İngilizcesiyle Çevirip Paylaşan Şeyma Subaşı Güldürdü
Son dönemlerde Dominik'e gitmesiyle gündeme düşen Şeyma Subaşı, bu sefer de yabancı takipçileri anlasın diye kızıyla ilgili tweeti İngilizceye çevirmesiyle çok konuşuldu.
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Influencerların gözde isimlerinden Şeyma Subaşı'yı hepimiz Acun Ilıcalı ile yaşadığı yasak aşk sayesinde tanıdık.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı yarışmaya katılan Subaşı'nn o dönem Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evlense de evliliklerini yürütememiş ve kısa bir süre sonra boşanmışlardı.
Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den tek celsede boşanan Subaşı, bu sıralar yalnızlığın tadını çıkartıyor.
Ünlü influencer vaktini kendine, kızına ve sosyal medyaya ayırıyor da diyebiliriz.
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Şeyma Subaşı'nın Türk takipçisi olduğu kadar yabancı takipçisi de var biliyorsunuz. Hatta Subaşı, attığı çoğu story'yi bu nedenle İngilizceye çeviriyor.
Bu sefer de yabancı takipçileri anlasın diye kızı Melisa ile ilgili atılan tweeti İngilizceye çeviren Subaşı, sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
Bu sıralar Dominik'te kızı Melisa ile tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan daha neler göreceğiz hepimiz merakla bekliyoruz!
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