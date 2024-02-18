Falcının Azarlandığını Söyleyen Nurgül Yeşilçay'dan Sonra Gonca Vuslateri Az Kalsın Dayak Yediğini İtiraf Etti
Falcının Azarlandığını Söyleyen Nurgül Yeşilçay'dan Sonra Gonca Vuslateri Az Kalsın Dayak Yediğini İtiraf Etti
Sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla herkese kahkahalar attıran Nurgül Yeşilçay, son dönemde talkshowların da aranılan yüzü diyebiliriz. Berfu Yenenler'in programının ardından bu sefer de Gonca Vuslateri'nin konuğu olan Yeşilçay, falcıyla yaşadıklarını anlatınca olanlar oldu. Gonca Vuslateri de az kalsın falcıdan dayak yediğini itiraf etti.
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Alışılagelmedik farklı tarzı, mizah yeteneği, başarılı oyunculuğu ve dobra karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde yine yaptığı işlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son dönemde ise minik kızını kucağına almak için beklediği haberini almıştık. Hamileliğiyle ilgili oldukça duygusal paylaşımlarını da yakından takip ediyoruz.
Bir diğer yandan YouTube'da Hazır Değilsen Başlayalım isminde yeni bir programa başlayan Gonca Vuslateri, birbirinden ünlü konukları ağırlayarak kahkahalarla dolu anlara bizim de eşlik etmemizi sağlıyor.
Son konuğu ise tıpkı kendisi gibi dobralığıyla hepimizi hayran bırakan Nurgül Yeşilçay oluyor.
Gonca Vuslateri arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın koy kiraladığını anlatıp kendisi de gitmek isteyince "Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?" cevabını aldığını söyledi.
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Daha sonra paylaştıkları bir videoda falcılarla yaşadıklarını anlatan ikili, falcı tarafından azarlandıklarını ve az kalsın dayak yiyeceklerini söyledi!
Beğenmedikleri falcıların tutturamadığını görünce de konuşmaya devam ettiklerini ve salladıklarını da anlatıyorlar.
O anları tatlı tatlı anlatan ikili izleyenleri kahkahalara boğdu tabii ki!
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