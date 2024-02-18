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Falcının Azarlandığını Söyleyen Nurgül Yeşilçay'dan Sonra Gonca Vuslateri Az Kalsın Dayak Yediğini İtiraf Etti

Falcının Azarlandığını Söyleyen Nurgül Yeşilçay'dan Sonra Gonca Vuslateri Az Kalsın Dayak Yediğini İtiraf Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 09:35

Sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla herkese kahkahalar attıran Nurgül Yeşilçay, son dönemde talkshowların da aranılan yüzü diyebiliriz. Berfu Yenenler'in programının ardından bu sefer de Gonca Vuslateri'nin konuğu olan Yeşilçay, falcıyla yaşadıklarını anlatınca olanlar oldu. Gonca Vuslateri de az kalsın falcıdan dayak yediğini itiraf etti.

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Alışılagelmedik farklı tarzı, mizah yeteneği, başarılı oyunculuğu ve dobra karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde yine yaptığı işlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Alışılagelmedik farklı tarzı, mizah yeteneği, başarılı oyunculuğu ve dobra karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, son dönemde yine yaptığı işlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

1998 yılında adım attığı ekran kariyerinin ardından sayısız projede yer alan ünlü oyuncu, fenomen işlerdeki rolleriyle hafızalara kazındı. Özellikle Yalan Dünya dizisinde iki karakter birden canlandırıp bambaşka iki uca hayat vermesiyle Eylem ve Vasfiye Teyze'yi gözler önüne sunmuştu.

Son dönemde ise minik kızını kucağına almak için beklediği haberini almıştık. Hamileliğiyle ilgili oldukça duygusal paylaşımlarını da yakından takip ediyoruz.

Son dönemde ise minik kızını kucağına almak için beklediği haberini almıştık. Hamileliğiyle ilgili oldukça duygusal paylaşımlarını da yakından takip ediyoruz.

Göbeği büyümeye başlayan Gonca Vuslateri, kızı olacağını açıklamıştı. Hatta ilk ultrason görüntüsünü 'Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor.' diyerek paylaşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da göbeği açık bir üst giymiş ve sevenlerinin 'üşüteceksin' evhamlarını görmüştü.

Bir diğer yandan YouTube'da Hazır Değilsen Başlayalım isminde yeni bir programa başlayan Gonca Vuslateri, birbirinden ünlü konukları ağırlayarak kahkahalarla dolu anlara bizim de eşlik etmemizi sağlıyor.

Bir diğer yandan YouTube'da Hazır Değilsen Başlayalım isminde yeni bir programa başlayan Gonca Vuslateri, birbirinden ünlü konukları ağırlayarak kahkahalarla dolu anlara bizim de eşlik etmemizi sağlıyor.

Ali Biçim, Reçkol ve Müge Boz'u konuk eden ünlü oyuncunun programından yayınladığı video kesitleri Instagram'ı resmen sallıyor.

Son konuğu ise tıpkı kendisi gibi dobralığıyla hepimizi hayran bırakan Nurgül Yeşilçay oluyor.

Son konuğu ise tıpkı kendisi gibi dobralığıyla hepimizi hayran bırakan Nurgül Yeşilçay oluyor.

Sosyal medyada yaptığı göndermeli, ironik paylaşımlarla dikkat çeken 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, Hazır Değilsen Başlayalım'da yine herkesi kahkahalara boğan açıklamaların altına imza attı.

Gonca Vuslateri arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın koy kiraladığını anlatıp kendisi de gitmek isteyince "Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?" cevabını aldığını söyledi.

Gonca Vuslateri arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın koy kiraladığını anlatıp kendisi de gitmek isteyince "Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?" cevabını aldığını söyledi.

'Ya bu kadın, dostlarının derdini dinlememek için koy kiralamış bir pinti yani yemin ediyorum ben oraya gelmek istiyorum dedim ne yaptı? 'Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?' dedi.'

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Daha sonra paylaştıkları bir videoda falcılarla yaşadıklarını anlatan ikili, falcı tarafından azarlandıklarını ve az kalsın dayak yiyeceklerini söyledi!

Daha sonra paylaştıkları bir videoda falcılarla yaşadıklarını anlatan ikili, falcı tarafından azarlandıklarını ve az kalsın dayak yiyeceklerini söyledi!

Nurgül Yeşilçay'ın 'Sen falcıdan azarlandın mı hiç hayatında?' sorusuna Gonca Vuslateri'den 'Ben dayak yiyordum' cevabı geldi. 

'Ayşe kim? Ayşe'yi bulamamanın mahcubiyeti başlıyor bende.'

Beğenmedikleri falcıların tutturamadığını görünce de konuşmaya devam ettiklerini ve salladıklarını da anlatıyorlar.

Beğenmedikleri falcıların tutturamadığını görünce de konuşmaya devam ettiklerini ve salladıklarını da anlatıyorlar.

Nurgül Yeşilçay ise yıllarca falcıya arkadaşıyla gittiğini çünkü her şeyi kendi ağzıyla anlattığını söylüyor. Gonca Vuslateri ise bu konuda daha ketum olduğunu ve 'Çöz şu bilmeceyi' bakışları attığını dile getiriyor.

O anları tatlı tatlı anlatan ikili izleyenleri kahkahalara boğdu tabii ki!

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