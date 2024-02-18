Falcının Azarlandığını Söyleyen Nurgül Yeşilçay'dan Sonra Gonca Vuslateri Az Kalsın Dayak Yediğini İtiraf Etti

Nurgül Yeşilçay ise yıllarca falcıya arkadaşıyla gittiğini çünkü her şeyi kendi ağzıyla anlattığını söylüyor. Gonca Vuslateri ise bu konuda daha ketum olduğunu ve 'Çöz şu bilmeceyi' bakışları attığını dile getiriyor.