Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'den Babalık Görmediğini Söyleyen Kızının Ardından Eski Eşine İlk Yorum
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'den Babalık Görmediğini Söyleyen Kızının Ardından Eski Eşine İlk Yorum
Son dönemlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Mehmet Ali Erbil biliyorsunuz ki. Yaşadığı aşk olsun, kızı Yasmin Erbil'in açıklamaları olsun hayatındaki gelişmeler epey merak uyandırıyor. Son olarak Yasmin Erbil'in 'Babalık görmedim' açıklaması oldukça dikkat çekmişti. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, kızı ve babası arasındaki olay hakkında ilk kez yorum yaptı.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yakından takip edilen ve dikkat çeken isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Diğer bir yandan babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor tabii ki.
Mehmet Ali Erbil ise kızının bu açıklamalarının ardından katıldığı bir programda gözyaşlarına boğulmuş ve "İki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" demişti.
Yasmin Erbil ise babasının bu kadar üzüleceğini düşünmediğini ve bilse böyle bir açıklama yapmayacağını söylemişti.
Biliyorsunuz Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 1989-1995 yılları arası süren evliliğinden dünyaya geldi.
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Kızının "Babalık görmedim" açıklamasının ardından Nergis Kumbasar ilk kez yorum yaptı ve "Baba kız arasına girmem" cevabını vererek açıklama yapmamasıyla dikkat çekti.
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