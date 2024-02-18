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Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'den Babalık Görmediğini Söyleyen Kızının Ardından Eski Eşine İlk Yorum

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'den Babalık Görmediğini Söyleyen Kızının Ardından Eski Eşine İlk Yorum

Mehmet Ali Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 08:48

Son dönemlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Mehmet Ali Erbil biliyorsunuz ki. Yaşadığı aşk olsun, kızı Yasmin Erbil'in açıklamaları olsun hayatındaki gelişmeler epey merak uyandırıyor. Son olarak Yasmin Erbil'in 'Babalık görmedim' açıklaması oldukça dikkat çekmişti. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, kızı ve babası arasındaki olay hakkında ilk kez yorum yaptı.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yakından takip edilen ve dikkat çeken isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yakından takip edilen ve dikkat çeken isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Annesi ve babası gibi oyuncu olmayı tercih etmeyen Yasmin Erbil, yine de herkesin yakından takip ettiği bir fenomen haline geldi. Sosyal medyada 339 bin takipçisi bulunan ismin hayatı da oldukça merak ediliyor.

Diğer bir yandan babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor tabii ki.

Diğer bir yandan babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor tabii ki.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir YouTube kanalının konuğu olan Yasmin Erbil, babası hakkında gelen sorulara açık yüreklilikle cevap vermiş ve kendisinden küçük kadınları yanında gördüğünde rahatsız olduğunu söylemişti. En çok dikkat çeken sözleri ise 'Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum.' olmuştu.

Mehmet Ali Erbil ise kızının bu açıklamalarının ardından katıldığı bir programda gözyaşlarına boğulmuş ve "İki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" demişti.

Mehmet Ali Erbil ise kızının bu açıklamalarının ardından katıldığı bir programda gözyaşlarına boğulmuş ve "İki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" demişti.

'Prensesim öyle bir röportaj vermiş orada iki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz. Yılın 365 günün 350 gününü çalışarak geçirdim. Benim vicdanım çok rahat önemli olan da bu. Kızım böyle bir şey söylemiş olabilir haddini aşmış bir cümle. Bir dediklerini iki etmedim, maddi anlama gelirsek... Her türlü, en yüksek standartlarda yaşatmaya çalıştım.'

Yasmin Erbil ise babasının bu kadar üzüleceğini düşünmediğini ve bilse böyle bir açıklama yapmayacağını söylemişti.

Yasmin Erbil ise babasının bu kadar üzüleceğini düşünmediğini ve bilse böyle bir açıklama yapmayacağını söylemişti.

'Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım.'

Biliyorsunuz Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 1989-1995 yılları arası süren evliliğinden dünyaya geldi.

Biliyorsunuz Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 1989-1995 yılları arası süren evliliğinden dünyaya geldi.

Bu durumlar yaşanırken Nergis Kumbasar'ın hem kızı, hem de eski eşi açısından ne düşündüğü oldukça merak ediliyordu.

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Kızının "Babalık görmedim" açıklamasının ardından Nergis Kumbasar ilk kez yorum yaptı ve "Baba kız arasına girmem" cevabını vererek açıklama yapmamasıyla dikkat çekti.

Kızının "Babalık görmedim" açıklamasının ardından Nergis Kumbasar ilk kez yorum yaptı ve "Baba kız arasına girmem" cevabını vererek açıklama yapmamasıyla dikkat çekti.

'Ben bu konular hakkında yorum yapmam, baba kız arasına da girmem.'

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