Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'den Babalık Görmediğini Söyleyen Kızının Ardından Eski Eşine İlk Yorum

'Prensesim öyle bir röportaj vermiş orada iki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz. Yılın 365 günün 350 gününü çalışarak geçirdim. Benim vicdanım çok rahat önemli olan da bu. Kızım böyle bir şey söylemiş olabilir haddini aşmış bir cümle. Bir dediklerini iki etmedim, maddi anlama gelirsek... Her türlü, en yüksek standartlarda yaşatmaya çalıştım.'