Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç'un Los Angeles'da Düzenlenen Doğum Günü Partisine Dünyaca Ünlü İsimler Katıldı!
Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç'un Los Angeles'da Düzenlenen Doğum Günü Partisine Dünyaca Ünlü İsimler Katıldı!
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, doğum gününü Los Angeles'ta dostlarının düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.
Partinin detaylarına birlikte bakalım. 👇
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç 2005 yılında ABD'de eğitim aldığı dönemde Nevbahar Demirağ ile tanışıp dünyaevine girdi.
Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çift, ilişkilerini daima gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Geçtiğimiz yılın son aylarında Ali Koç'un boşanmak istediği iddiaları gündeme geldi. Hatta bu süreçte Nevbahar Koç tek başına Paris'e gitmişti.
Ali Koç'un tek gündeminin Fenerbahçe oluşu da aralarının limoni olmasına neden olduğu iddialar arasındaydı.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı ise 52 yaşına giren Nevbahar Koç Los Angeles'ta sürpriz bir partiyle doğum gününü kutladı.
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Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı partide Cher, İrina Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimler de yer aldı.
Yakın dostlarıyla kutlama yapan ve topuklu ayakkabı şeklinde tasarlanan pastasının mumlarını üfleyen Koç, daha sonra gece boyunca dans edip eğlendi.
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