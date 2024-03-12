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Harry Potter'da Bitkibilim Dersleri Veren Hoca Rolündeki Oyuncunun Sözleri Hayranların Sinirlerini Zıplattı

Harry Potter'da Bitkibilim Dersleri Veren Hoca Rolündeki Oyuncunun Sözleri Hayranların Sinirlerini Zıplattı

Harry Potter film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 11:57

Harry Potter serisinde Profesör Pomona Sprout'u canlandıran oyuncu Miriam Margolyes, yaptığı bir açıklamayla Harry Potter hayranlarını kızdırdı. Detaylar içerikte!

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Dünyanın en efsanevi serilerinden biri olan Harry Potter'da Profesör Pomona Sprout'u hatırlıyorsunuzdur. Miriam Margolyes'in canlandırdığı bu karakter Hogwars'ta bitki bilim profesörü ve Hufflepuff binasının başkanıdır.

Dünyanın en efsanevi serilerinden biri olan Harry Potter'da Profesör Pomona Sprout'u hatırlıyorsunuzdur. Miriam Margolyes'in canlandırdığı bu karakter Hogwars'ta bitki bilim profesörü ve Hufflepuff binasının başkanıdır.

Seride bitkibilim derslerini veren Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Harry Potter hayranlarını çok kızdırdı.

Seride bitkibilim derslerini veren Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Harry Potter hayranlarını çok kızdırdı.

82 yaşındaki BAFTA ödüllü oyuncu, Harry Potter kitaplarının ve filmlerinin çocuklar için olduğunu ve yetişkin hayranların şimdiye kadar seriye olan hayranlıklarını bırakmaları gerektiğini iddia etti.

Madam Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes 1News ile yaptığı röportajda,

Madam Sprout'u canlandıran Miriam Margolyes 1News ile yaptığı röportajda,

'J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitapları ve filmler gerçekten harikaydı. Bu seride rol aldığım için çok minnettarım ama Harry Potter hayranları için endişeleniyorum. Şimdiye kadar çoktan aşmaları gerekiyordu. Her şey 25 yıl önceydi ve çocuklar içindi. Bazı etkinliklerde yetişkin Harry Potter hayranlarını görüyorum. Bana 'Harry Potter temalı düğün yapıyoruz' diyorlar. Bu kadar abartılmasına gerek yok. Harry Potter harikaydı ama bitti' dedi.

Ancak Miriam Margolyes'in açıklamaları Harry Potter hayranlarının hiç de hoşuna gitmedi. Sosyal medyada Margolyes'in açıklamalarına tepki gösteren çok hayran oldu. Kimileri "Sonunda çıkıp bunu söyleyen biri oldu" ve "Tam olarak ben de böyle düşünüyorum" dedi.

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Kimileri de "Neden sırf büyüdük diye sevdiğimiz şeylerden vazgeçelim?", "30 yaşındayım hâlâ HP maratonu yapıyorum" ve "Sana Lord Voldemort'tan Avada Kedavra büyüsü yapıyorum" diyerek tepki gösterdi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Harry Potter çocuk serisi midir? Yorumlara buyrun!

Kimileri de "Neden sırf büyüdük diye sevdiğimiz şeylerden vazgeçelim?", "30 yaşındayım hâlâ HP maratonu yapıyorum" ve "Sana Lord Voldemort'tan Avada Kedavra büyüsü yapıyorum" diyerek tepki gösterdi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Harry Potter çocuk serisi midir? Yorumlara buyrun!

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