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İhbar Üzerine Olay Yerine İntikal Eden Polislerin Karşılaştığı Manzara Size Derdinizi Seveyim Dedirtecek

İhbar Üzerine Olay Yerine İntikal Eden Polislerin Karşılaştığı Manzara Size Derdinizi Seveyim Dedirtecek

İngiltere
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:43

Polis ihbarları çoğu zaman şüpheli ve korkutucudur. Zira polisler olay yerine intikal ettiğinde neyle karşılaşacaklarını bilmezler. Peki o ihbar asılsız ya da yanlış anlamasaysa? İşte bu duruma bir örnek geçtiğimiz hafta İngiltere'de yaşandı. Gelin olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

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Acil ya da şüpheli bir durumla karşılaştığımızda ilk yaptığımız hamle polisten, itfaiyeden ya da çeşitli devlet kurumlarından yardım almaktır. Ancak bazen yaptığımız bu ihbarlar asılsız çıkabilir ve sonucu çok trajikomik bitebilir.

Ne mi bunlar? Sokakta biri ölü vaziyette yatıyor diye ambulansı ararız ama o kişi sadece uyuyordur; karşı apartmandan ateş yansıması görünüyor diye itfaiyeyi ararız oysaki sadece televizyonda gösterilen romantik bir şömine ateşidir. Diyeceğimiz o ki bu yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan ihbarlar say say bitmez; konuşması da bize kalır.

Ne mi bunlar? Sokakta biri ölü vaziyette yatıyor diye ambulansı ararız ama o kişi sadece uyuyordur; karşı apartmandan ateş yansıması görünüyor diye itfaiyeyi ararız oysaki sadece televizyonda gösterilen romantik bir şömine ateşidir. Diyeceğimiz o ki bu yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan ihbarlar say say bitmez; konuşması da bize kalır.

Bu tür ihbarlara bir örnek de geçtiğimiz hafta sonu Birleşik Krallık'ta yaşandı. Ülkedeki silahlı polisler bir otelde "büyük bir bıçak" taşıyan adamın olduğu ihbarı üzerine hemen olay yerine intikal etti.

Ancak otele geldiklerinde gördükleri manzara aşırı trajikomikti. Büyük bir bıçak taşıdığı için polise şikayet edilen adamın aslında elinde asa taşıyan bir Harry Potter hayranı olduğu ortaya çıktı.

Ancak otele geldiklerinde gördükleri manzara aşırı trajikomikti. Büyük bir bıçak taşıdığı için polise şikayet edilen adamın aslında elinde asa taşıyan bir Harry Potter hayranı olduğu ortaya çıktı.

Independent'te yer alan habere göre olay yerine gelen polis memuru Nick Ward olayı şu sözlerle açıkladı:

'Leicester yakınlarındaki otelde bir adamın elinde büyük bir bıçak taşıdığı ihbarı aldım. İhbar üzerine birkaç memurla birlikte olay yerine intikal ettim. Adamı sorguladığımızda elindeki bıçağın(!) büyü asası olduğunu fark ettik. Neyse ki kimse zarar görmedi, Voldemort'a dair bir iz de bulamadık.'

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Tabi olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birbirinden komik yorumlar da gecikmemiş. Bir kullanıcı Sirius Black'e atıfta bulunarak "Ciddi (Sirius) misiniz?!" yazarken bir kullanıcı da 'expecto patronum' büyüsünden esinlenerek "expecto patrol-man (expecto devriye-adam)" yorumunu yapmış.

Tabi olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birbirinden komik yorumlar da gecikmemiş. Bir kullanıcı Sirius Black'e atıfta bulunarak "Ciddi (Sirius) misiniz?!" yazarken bir kullanıcı da 'expecto patronum' büyüsünden esinlenerek "expecto patrol-man (expecto devriye-adam)" yorumunu yapmış.

Biz olsak Voldemort ve Harry Potter ile ilgili çok daha komik espriler yapardık. Siz bu ihbara ne diyorsunuz? Başınızdan böyle komik ve sıra dışı polis ihbarı olayları geçti mi? Yorumlara buyrun!

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