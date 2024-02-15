İhbar Üzerine Olay Yerine İntikal Eden Polislerin Karşılaştığı Manzara Size Derdinizi Seveyim Dedirtecek
İhbar Üzerine Olay Yerine İntikal Eden Polislerin Karşılaştığı Manzara Size Derdinizi Seveyim Dedirtecek
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Acil ya da şüpheli bir durumla karşılaştığımızda ilk yaptığımız hamle polisten, itfaiyeden ya da çeşitli devlet kurumlarından yardım almaktır. Ancak bazen yaptığımız bu ihbarlar asılsız çıkabilir ve sonucu çok trajikomik bitebilir.
Ne mi bunlar? Sokakta biri ölü vaziyette yatıyor diye ambulansı ararız ama o kişi sadece uyuyordur; karşı apartmandan ateş yansıması görünüyor diye itfaiyeyi ararız oysaki sadece televizyonda gösterilen romantik bir şömine ateşidir. Diyeceğimiz o ki bu yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan ihbarlar say say bitmez; konuşması da bize kalır.
Bu tür ihbarlara bir örnek de geçtiğimiz hafta sonu Birleşik Krallık'ta yaşandı. Ülkedeki silahlı polisler bir otelde "büyük bir bıçak" taşıyan adamın olduğu ihbarı üzerine hemen olay yerine intikal etti.
Ancak otele geldiklerinde gördükleri manzara aşırı trajikomikti. Büyük bir bıçak taşıdığı için polise şikayet edilen adamın aslında elinde asa taşıyan bir Harry Potter hayranı olduğu ortaya çıktı.
Independent'te yer alan habere göre olay yerine gelen polis memuru Nick Ward olayı şu sözlerle açıkladı:
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Tabi olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birbirinden komik yorumlar da gecikmemiş. Bir kullanıcı Sirius Black'e atıfta bulunarak "Ciddi (Sirius) misiniz?!" yazarken bir kullanıcı da 'expecto patronum' büyüsünden esinlenerek "expecto patrol-man (expecto devriye-adam)" yorumunu yapmış.
Biz olsak Voldemort ve Harry Potter ile ilgili çok daha komik espriler yapardık. Siz bu ihbara ne diyorsunuz? Başınızdan böyle komik ve sıra dışı polis ihbarı olayları geçti mi? Yorumlara buyrun!
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