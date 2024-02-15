İhbar Üzerine Olay Yerine İntikal Eden Polislerin Karşılaştığı Manzara Size Derdinizi Seveyim Dedirtecek

Polis ihbarları çoğu zaman şüpheli ve korkutucudur. Zira polisler olay yerine intikal ettiğinde neyle karşılaşacaklarını bilmezler. Peki o ihbar asılsız ya da yanlış anlamasaysa? İşte bu duruma bir örnek geçtiğimiz hafta İngiltere'de yaşandı. Gelin olayın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.