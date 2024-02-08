Burnunuzu Karıştırıyorsanız Dikkat: Bilim İnsanları Çok Tehlikeli Bir Hastalığa Yol Açacağı Konusunda Uyardı

Western Sydney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Alzheimer ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre burun karıştırmak Alzheimer hastalığını tetikliyor. Gelin önce araştırmanın ayrıntılarına, sonra da olası sonucuna hep birlikte bakalım.