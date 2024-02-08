Burnunuzu Karıştırıyorsanız Dikkat: Bilim İnsanları Çok Tehlikeli Bir Hastalığa Yol Açacağı Konusunda Uyardı
Burnunuzu Karıştırıyorsanız Dikkat: Bilim İnsanları Çok Tehlikeli Bir Hastalığa Yol Açacağı Konusunda Uyardı
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/04/lifesty...
Western Sydney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Alzheimer ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre burun karıştırmak Alzheimer hastalığını tetikliyor. Gelin önce araştırmanın ayrıntılarına, sonra da olası sonucuna hep birlikte bakalım.
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Tıp dünyasında son yıllarda en çok üzerine durulan konulardan biri de hiç şüphesiz Alzheimer hastalığıdır. Zira beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak gelişen Alzheimer, bir insanın bütün hayat fonksiyonlarını olumsuz bir şekilde etkiliyor.
Alzheimer ile ilgini tıp dünyası birbirinden farklı sonuçları olan araştırmalar ortaya koyuyor. Alzheimer'ı tetikleyebilecek hastalıklar, hayat tarzı ve hareketler bu araştırmaların konuları arasında. Ancak son yapılan bir araştırma bilim dünyasında çok dikkat çekti.
Western Sydney Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Alzheimer hastalığını artıran riskleri ortaya çıkarmak için bir dizi çalışma yaptı. Çalışmada bugüne kadar yapılmış olan ve nörolojik hastalıkların arkasındaki nedenleri toplayan veriler incelendi. Ortaya çıkan araştırma raporu ise Biomolecules dergisinde yayınlandı.
Sonuç ne mi? Burnunuzu karıştırabilirsiniz ama patojenlerini seçemezsiniz. Yapılan araştırmaya göre sık sık burunlarını karıştıran insanların Alzheimer hastalığına yakalanma riski çok daha yüksek!
Araştırmacıların iddiasına göre, burun karıştırma yoluyla bulaşan patojenler beyinde beta-amiloid üretimini tetikliyor. Bu tetiklenme sonucu ise Alzheimer ile ilgili nöroinflamasyon ortaya çıkıyor.
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Rapora göre burun ve koku alma sisteminden giren viral, bakteriyel ve fungal patojenler Alzheimer hastalığını tetikliyor. Öyle ki son yapılan çalışmalar da bu teoriyi destekliyor. Çünkü uzmanlara göre mikropların aşırı büyümesinin neden olduğu burun ortamındaki değişimler kronik ve hafif beyin enfeksiyonlarına neden oluyor.
Uzmanların insanlara bu konudaki önerileri ise oldukça açık. "Pandemiden sonra herkes sık sık el yıkamayı ve dezenfektan kullanmayı öğrendi. Bu alışkanlığı devam ettirsinler ve lütfen burunlarını karıştırmasınlar."
Peki sizin burun karıştırma alışkanlığınız var mı? Alzheimer riski hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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