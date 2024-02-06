Akılalmaz Uygulama: Genç Bir Kadının Evde Denediği TikTok Önerisi Yüzünden Hayatı Karardı

TikTok'ta ispatı olmayan uygulamalar insanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Zira pek çok TikTok kullanıcısı, dayanağı ve uzmanlık bilgisi olmadan sosyal medya kullanıcılarına sağlık tavsiyesi veriyor. Bunları uygulayanlar ise bazı tehlikelerle karşılaşabiliyor. İşte bu duruma bir örnek de İsrail'de yaşandı. Genç bir kadın bir Tiktok tavsiyesini uyguladı ve görme yetisinden oldu. Detaylar içerikte!