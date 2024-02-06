Akılalmaz Uygulama: Genç Bir Kadının Evde Denediği TikTok Önerisi Yüzünden Hayatı Karardı
Akılalmaz Uygulama: Genç Bir Kadının Evde Denediği TikTok Önerisi Yüzünden Hayatı Karardı
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/695076/...
TikTok'ta ispatı olmayan uygulamalar insanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Zira pek çok TikTok kullanıcısı, dayanağı ve uzmanlık bilgisi olmadan sosyal medya kullanıcılarına sağlık tavsiyesi veriyor. Bunları uygulayanlar ise bazı tehlikelerle karşılaşabiliyor. İşte bu duruma bir örnek de İsrail'de yaşandı. Genç bir kadın bir Tiktok tavsiyesini uyguladı ve görme yetisinden oldu. Detaylar içerikte!
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TikTok'ta paylaşılan videolarda yer alan uygulamaları denemek bazen tehlikeli olabiliyor. Bu uygulamalar konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanların hayatlarını tehdit edebiliyor. Özellikle de sağlık açısından.
TikTok'taki uygulamaların her zaman sağlıklı olmayacağını bize gösteren olaylardan biri de İsrail'de meydana geldi. Independent'te yer alan bir habere göre İsrailli bir kadın TikTok'ta karşısına çıkan bir öneriyi uygulayınca görme yetisini kaybetti.
Yerel İsrail haber sitelerinde de yayınlanan habere göre 25 yaşındaki Rachel isimli bir kadın, Tiktok'ta izlediği 'güneşe yarım saat doğrudan bakma' tavsiyesini uyguladı. Ancak bu uygulamanın sonu kötü bitti.
Bahsi geçen TikTok videosu, güneşe doğrudan bakmanın insan vücudunu güneş enerjisiyle doldurduğunu ve sağlığa faydalı olduğunu iddia ediyordu. Videoyu paylaşan kişi, iddiasını desteklemek için ise akıllara gelmeyecek -gelmiş ama- bir komplo teorisine başvuruyordu.
Paylaşımcı, eski Mısırlıların güneşin insana enerji verdiği sırrını kendisinin bildiğini ve tüm dünyadaki hükümetlerin bunu insanlardan sakladığını iddia ediyordu.
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Tabii bu tavsiyeye ve teoriye inanan genç kadın ise uzun süre güneşe bakmaya başladı ve zamanla görüş açısının tam merkezinde siyah bir nokta oluşmaya başladı. Rachel yaşadığı bu talihsiz deneyimi şu sözlerle açıklıyor: "İlk olarak bunun geçici bir şey olduğunu düşündüm ve güneşe bakmamla bağlantılı olduğunu anlamadım."
Rachel'in tedavisini üstlenen doktor ise genç kadının başına gelenler için şunları söylüyor:
Peki TikTok'ta görüp uyguladığınız bir öneri yüzünden sizin başınıza kötü şeyler geldi mi? Yorumlara buyrun!
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