Şeytan Çıkarma Ayini Sırasında Öldürülen Kadının Başına Gelenler İçinizi Ürpertecek
Şeytan Çıkarma Ayini Sırasında Öldürülen Kadının Başına Gelenler İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Geçtiğimiz hafta Brezilya'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. 57 yaşındaki bir kadın içerisinde başka varlıklar olduğu iddiasıyla ailesi tarafından şeytan çıkarma ayini sırasında öldürüldü. Gelin olayın kan donduran detaylarına hep birlikte bakalım.
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Şeytan çıkarma ayinleri dünya çapında zaman zaman gündeme gelen bir konu. Tabii Amerikan yapımı "exorcism" temalı filmleri de unutmayalım. Bu filmlerden bazılarımız öyle korkar ki gerçek hayatta gerçekleşmeyeceğini düşünür ya da öyle umar.
Ancak filmlerde karşılaştığımız üzücü senaryolar maalesef gerçek hayatta da karşımıza çıkıyor. Sıradaki hikayemiz Brezilya'da şeytan çıkarma ayini sırasında vahşice öldürülen bir kadının yaşadıkları...
Zilda Correa Bitencourt adındaki bu kadın, şeytan çıkarma ayini sırasında dört kişi tarafından önce çarmıha gerildi, sonra da tekme, tokat ve yumruklarla dövülerek öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre 10 Şubat tarihinde gerçekleşen olayda dört şüpheli Zilda'nın babası, iki erkek kardeşi ve yabancı bir kadın.
Daily Star'ın aktardığı habere göre 57 yaşındaki Zilda'yı öldüren 4 şüpheli, kadının cansız bedenini hastaneye götürürken polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler 'işkence yoluyla nitelikli cinayet' işlemek suçundan 14 Şubat'ta mahkeme karşısına çıkacak.
Zilda Correa Bitencourt'un ailesi kadını neden çarmıha gerdi?
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Şeytan çıkarma filmlerini aratmayan bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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