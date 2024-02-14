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Şeytan Çıkarma Ayini Sırasında Öldürülen Kadının Başına Gelenler İçinizi Ürpertecek

Şeytan Çıkarma Ayini Sırasında Öldürülen Kadının Başına Gelenler İçinizi Ürpertecek

Brezilya
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 12:43

Geçtiğimiz hafta Brezilya'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. 57 yaşındaki bir kadın içerisinde başka varlıklar olduğu iddiasıyla ailesi tarafından şeytan çıkarma ayini sırasında öldürüldü. Gelin olayın kan donduran detaylarına hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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Şeytan çıkarma ayinleri dünya çapında zaman zaman gündeme gelen bir konu. Tabii Amerikan yapımı "exorcism" temalı filmleri de unutmayalım. Bu filmlerden bazılarımız öyle korkar ki gerçek hayatta gerçekleşmeyeceğini düşünür ya da öyle umar.

Ancak filmlerde karşılaştığımız üzücü senaryolar maalesef gerçek hayatta da karşımıza çıkıyor. Sıradaki hikayemiz Brezilya'da şeytan çıkarma ayini sırasında vahşice öldürülen bir kadının yaşadıkları...

Ancak filmlerde karşılaştığımız üzücü senaryolar maalesef gerçek hayatta da karşımıza çıkıyor. Sıradaki hikayemiz Brezilya'da şeytan çıkarma ayini sırasında vahşice öldürülen bir kadının yaşadıkları...

Zilda Correa Bitencourt adındaki bu kadın, şeytan çıkarma ayini sırasında dört kişi tarafından önce çarmıha gerildi, sonra da tekme, tokat ve yumruklarla dövülerek öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre 10 Şubat tarihinde gerçekleşen olayda dört şüpheli Zilda'nın babası, iki erkek kardeşi ve yabancı bir kadın.

Zilda Correa Bitencourt adındaki bu kadın, şeytan çıkarma ayini sırasında dört kişi tarafından önce çarmıha gerildi, sonra da tekme, tokat ve yumruklarla dövülerek öldürüldü. Yerel basında çıkan haberlere göre 10 Şubat tarihinde gerçekleşen olayda dört şüpheli Zilda'nın babası, iki erkek kardeşi ve yabancı bir kadın.

Daily Star'ın aktardığı habere göre 57 yaşındaki Zilda'yı öldüren 4 şüpheli, kadının cansız bedenini hastaneye götürürken polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler 'işkence yoluyla nitelikli cinayet' işlemek suçundan 14 Şubat'ta mahkeme karşısına çıkacak.

Daily Star'ın aktardığı habere göre 57 yaşındaki Zilda'yı öldüren 4 şüpheli, kadının cansız bedenini hastaneye götürürken polisler tarafından yakalandı. Şüpheliler 'işkence yoluyla nitelikli cinayet' işlemek suçundan 14 Şubat'ta mahkeme karşısına çıkacak.

Zilda Correa Bitencourt'un ailesi kadını neden çarmıha gerdi?

Zilda Correa Bitencourt'un ailesi kadını neden çarmıha gerdi?

Polislerin ifadelerine göre Zilda çarmıha gerilirken olay yerinde kocası ve oğlu da mezarlıktaydı. Yerel basına yansıyan haberlere göre ise Zilda manevi temizlik ritüeli için mezarlığa götürülmüştü. Polislere ifade veren şüphelilerin söyledikleri ise oldukça kan dondurucu. Şüphelilere göre Zilda'nın içinde 20 yıldır yaşayan iki varlık vardı ve onlar sadece bu varlıkları ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Ritüeli de Afrikalı-Brezilyalı bir rahibe yaptırmışlardı.

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Şeytan çıkarma filmlerini aratmayan bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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