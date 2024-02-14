Şeytan Çıkarma Ayini Sırasında Öldürülen Kadının Başına Gelenler İçinizi Ürpertecek

Polislerin ifadelerine göre Zilda çarmıha gerilirken olay yerinde kocası ve oğlu da mezarlıktaydı. Yerel basına yansıyan haberlere göre ise Zilda manevi temizlik ritüeli için mezarlığa götürülmüştü. Polislere ifade veren şüphelilerin söyledikleri ise oldukça kan dondurucu. Şüphelilere göre Zilda'nın içinde 20 yıldır yaşayan iki varlık vardı ve onlar sadece bu varlıkları ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Ritüeli de Afrikalı-Brezilyalı bir rahibe yaptırmışlardı.