Babasının Başını Kesip İnternette Yayınlayan Adamın Hikayesi Kanınızı Donduracak!

ABD'de yaşayan 32 yaşındaki bir adam, aynı evde yaşadığı babasının başını keserek öldürdü. Üstelik babasının kesik başını teşhir ettiği bir video çekti ve YouTube'a yükledi. Ocak ayının sonunda yaşanan bu olay ülkede şok etkisi yarattı. Peki bu adam babasını neden öldürdü? Gelin bu cinayet olayına hep birlikte bakalım.