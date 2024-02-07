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Babasının Başını Kesip İnternette Yayınlayan Adamın Hikayesi Kanınızı Donduracak!

Babasının Başını Kesip İnternette Yayınlayan Adamın Hikayesi Kanınızı Donduracak!

Amerika Birleşik Devletleri
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 16:15

ABD'de yaşayan 32 yaşındaki bir adam, aynı evde yaşadığı babasının başını keserek öldürdü. Üstelik babasının kesik başını teşhir ettiği bir video çekti ve YouTube'a yükledi. Ocak ayının sonunda yaşanan bu olay ülkede şok etkisi yarattı. Peki bu adam babasını neden öldürdü? Gelin bu cinayet olayına hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/02/01/ab...
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde geçtiğimiz hafta akıllara durgunluk verecek bir cinayet yaşandı. 32 yaşındaki genç bir adamın babasını öldürerek YouTube'a video yüklemesi tüm ülkede ve dünyada infial yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde geçtiğimiz hafta akıllara durgunluk verecek bir cinayet yaşandı. 32 yaşındaki genç bir adamın babasını öldürerek YouTube'a video yüklemesi tüm ülkede ve dünyada infial yarattı.

Justin Mohn isimli bir adam, federal hükümet adına mühendis olarak çalışan 68 yaşındaki babasının başını keserek öldürdü. Mohn YouTube'a yüklediği videoda plastik poşet içerisinde babasının kesik başını göstererek şu sözleri dile getirdi:

Justin Mohn isimli bir adam, federal hükümet adına mühendis olarak çalışan 68 yaşındaki babasının başını keserek öldürdü. Mohn YouTube'a yüklediği videoda plastik poşet içerisinde babasının kesik başını göstererek şu sözleri dile getirdi:

“Bu, 20 yılı aşkın bir federal hükümet çalışanı olan babam Mike Mohn'un başı. Artık ülkesine ihanet eden bir hain olarak sonsuza kadar cehennemde kalacak”

Euronews'ün haberine göre 32 yaşındaki bununla da kalmayıp videoda Joe Biden hükümetini tehdit etti. Hatta yakınlarından hükümet için çalışan akrabalarının öldürülmesini talep etti. Bu çağrıyı yerine getirenlere ise 1 milyon dolar teklif etti.

Euronews'ün haberine göre 32 yaşındaki bununla da kalmayıp videoda Joe Biden hükümetini tehdit etti. Hatta yakınlarından hükümet için çalışan akrabalarının öldürülmesini talep etti. Bu çağrıyı yerine getirenlere ise 1 milyon dolar teklif etti.

14 dakikalık videoda Justin Mohn'un sözleri izleyenler arasında tepkilere yol açtı. Zira Mohn kendisinin mesih olduğunu, ileride bir gün başkan olacağını iddia etti. Bu iddiası sırasında ise komünistlere ve göçmenlere ağır hakaretler yağdırdı.

14 dakikalık videoda Justin Mohn'un sözleri izleyenler arasında tepkilere yol açtı. Zira Mohn kendisinin mesih olduğunu, ileride bir gün başkan olacağını iddia etti. Bu iddiası sırasında ise komünistlere ve göçmenlere ağır hakaretler yağdırdı.

Babasını öldüren Justin Mohn, annesinin ihbarıyla tutuklandı. ABD yasalarına göre 32 yaşındaki adam “birinci derece cinayet, cesede kötü muamele ve suç aleti bulundurmak” suçlarından yargılanacak.

Babasını öldüren Justin Mohn, annesinin ihbarıyla tutuklandı. ABD yasalarına göre 32 yaşındaki adam “birinci derece cinayet, cesede kötü muamele ve suç aleti bulundurmak” suçlarından yargılanacak.
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Mohn'un Amerikan basınına konuşan arkadaşı, zanlının ruh sağlığını şu sözlerle özetliyor:

Mohn'un Amerikan basınına konuşan arkadaşı, zanlının ruh sağlığını şu sözlerle özetliyor:

'Üniversitedeyken Justin ile aynı öğrenci evinde kaldık. Komplo teorilerine inanan biriydi. Sürekli tuhaf hikayeler anlatırdı. Hiç akıl hastanesine yatmadı ama paranoya belirtileri gösteriyordu. Gençliğinden beri hükümetin onun peşinde olduğunu söylüyordu. Bir keresinde kaldığımız dairedeki eşyaları parçalamıştı. Bir gün babasının başını keseceği hiç aklıma gelmezdi' dedi.

Tüm bu yaşananlar akıllara bazı sorular getiriyor.

Tüm bu yaşananlar akıllara bazı sorular getiriyor.

Bir evlat, hükümete çalışan mühendis babasını neden öldürür? Neden Amerikan başkanını tehdit eder? Neden kendisini mesih olarak görür ve ileride başkan olmak ister? Siz ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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