Babasının Başını Kesip İnternette Yayınlayan Adamın Hikayesi Kanınızı Donduracak!
Babasının Başını Kesip İnternette Yayınlayan Adamın Hikayesi Kanınızı Donduracak!
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/02/01/ab...
ABD'de yaşayan 32 yaşındaki bir adam, aynı evde yaşadığı babasının başını keserek öldürdü. Üstelik babasının kesik başını teşhir ettiği bir video çekti ve YouTube'a yükledi. Ocak ayının sonunda yaşanan bu olay ülkede şok etkisi yarattı. Peki bu adam babasını neden öldürdü? Gelin bu cinayet olayına hep birlikte bakalım.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde geçtiğimiz hafta akıllara durgunluk verecek bir cinayet yaşandı. 32 yaşındaki genç bir adamın babasını öldürerek YouTube'a video yüklemesi tüm ülkede ve dünyada infial yarattı.
Justin Mohn isimli bir adam, federal hükümet adına mühendis olarak çalışan 68 yaşındaki babasının başını keserek öldürdü. Mohn YouTube'a yüklediği videoda plastik poşet içerisinde babasının kesik başını göstererek şu sözleri dile getirdi:
Euronews'ün haberine göre 32 yaşındaki bununla da kalmayıp videoda Joe Biden hükümetini tehdit etti. Hatta yakınlarından hükümet için çalışan akrabalarının öldürülmesini talep etti. Bu çağrıyı yerine getirenlere ise 1 milyon dolar teklif etti.
14 dakikalık videoda Justin Mohn'un sözleri izleyenler arasında tepkilere yol açtı. Zira Mohn kendisinin mesih olduğunu, ileride bir gün başkan olacağını iddia etti. Bu iddiası sırasında ise komünistlere ve göçmenlere ağır hakaretler yağdırdı.
Babasını öldüren Justin Mohn, annesinin ihbarıyla tutuklandı. ABD yasalarına göre 32 yaşındaki adam “birinci derece cinayet, cesede kötü muamele ve suç aleti bulundurmak” suçlarından yargılanacak.
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Mohn'un Amerikan basınına konuşan arkadaşı, zanlının ruh sağlığını şu sözlerle özetliyor:
Tüm bu yaşananlar akıllara bazı sorular getiriyor.
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