Bildi mi? Kral Charles'ın Kansere Yakalanması Akıllara Nostradamus'un 2024 Kehanetlerini Getirdi!
Bildi mi? Kral Charles'ın Kansere Yakalanması Akıllara Nostradamus'un 2024 Kehanetlerini Getirdi!
Kaynak: https://metro.co.uk/2024/02/06/nostra...
Nostradamus'un kehanet kitabında 2024 yılı için yazdığı bir kehanet Kral Charles'in kanser olduğu haberi öğrenildikten sonra acaba gerçekleşecek mi diye akıllarda soru işareti bıraktı. Gelin önce Nostradamus'un 2024 kehanetlerine sonra kral ile ilgili detaylara hep birlikte bakalım.
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16. yüzyılda yaşayan Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog Nostradamus, 1555 yılında yayınladığı 'Kehanetler' adlı kitabında 942 kehanete yer vermişti.
Bu kitapta yayınlanan kehanetler arasında Adolf Hitler'in politikaları, John F. Kennedy'nin suikastı, 11 Eylül terör saldırıları ve Covid-19 salgını gibi dünyayı sarsan pek çok kehanet vardı.
Hatırlarsanız 2023 yılının bitmesine az bir zaman kala dünyaca ünlü kahin Nostradamus'un 2024 kehanetleri gündemde yer almaya başlamıştı.
Nostradamus'un kehanet kitabında 2024 yılı içinde Çin Savaşı çıkabileceği, dünyanın kuraklığa ve kıtlığa sürükleneceği, orman yangınlarının artacağı ve Katoliklerin başına yeni bir papa geleceği tahminleri yer alıyordu. Ancak onlardan biri var ki acaba gerçekleşecek mi diye akıllarda soru işareti bıraktı.
Nostradamus'un kehanet kitabında yazan "Adaların kralı zorla kovularak görevden alınacak. Felaketle sonuçlanan bir savaştan kısa süre sonra yeni bir kral gelecek" tahmini kehanetleri inceleyenlere göre Kral Charles'ın görevden alınacağı olarak yorumlanmıştı.
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Sosyal medyada çok tartışılan bu Nostradamus tahmininden sonra bu hafta Kral Charles'ın kanser olduğunu öğrendik. Birleşik Krallık merkezli medya kuruluşlarının haberlerine göre kralın tedavisine başlandı, ancak bir süre kamu görevlerini yapamayacak.
Buckingham Sarayı'ndakiler ise Kral Charles'in kendi yerine danışman atamadığını dile getiriyor. Gelelim Nostradamus'un 2024 kehanetine... Adaların kralı kanserle mi yoksa savaşla mı görevden alınacak? Bu kehanet gerçekleşir mi? Buyrun yorumlara...
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