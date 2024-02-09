Ayı Tarafından Saldırıya Uğrayan Adamın Yaptıkları İntikam Soğuk Bir Yemektir Dedirtti
Ayı Tarafından Saldırıya Uğrayan Adamın Yaptıkları İntikam Soğuk Bir Yemektir Dedirtti
Kaynak: https://www.telegraph.co.uk/world-new...
İsveç'te yaşayan bir adam geçtiğimiz sene avlanırken bir ayının saldırısına uğradı. 42 yaşındaki Pär Sundström'e saldıran ayı, adamın yanağını ısırıp yedi. İsveçli ise bu olay karşısında çok sıra dışı bir intikam aldı. Detaylar içerikte!
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Ayı nüfusu yoğunluğuna bakılınca İsveç, Avrupa'nın ilk önde gelen ülkelerinden biri. Öyle ki İsveçliler sık sık ormanlık alanlarda ayı saldırılarına maruz kalabiliyor. Tabii bunda ülkedeki ayı avcılığının da büyük etkisi var.
Sıradaki hikaye İsveçliler için günlük hayatın sıradan ve olağan bir olayı olarak görünebilir ama bizim için durum böyle değil. The Telegraph'ın haberine göre İsveç'te yaşayan bir adam, kendisine saldırıp yanağını yiyen bir ayıdan benzeri görülmemiş bir intikam aldı.
İsveç'te yaşayan 42 yaşındaki Pär Sundström, 2023 yılının Ağustos ayında oğluyla gittiği ormanda ayı saldırısına uğradı. Sundström'e ve oğluna saldıran ayı, adamın yüzünün bir parçasını ısırdı. Talihsiz adam bu yüzden birkaç defa ameliyat masasına yattı ve vücudundan alınan parçalarla yanağı yeniden yapıldı.
Adama talihsiz diyoruz ancak ayı da çok talihli değil aslında. 42 yaşındaki adam, yanağını ısıran ayıdan intikam almak için önce avlayıp kestirdi ve ayı etiyle buzdolabını durdurdu.
Basına yansıyan haberlerden öğreniyoruz ki Sundström, ayının etiyle taco, kebap ve gulaş gibi birbirinden çeşitli yemekler yaptı. Aftonbladet gazetesine konuşan adam intikamını şu sözlerde duyurdu: "Yüzümü bu hale getiren ayıyla taco yemeği yapmak iyi bir intikam oldu."
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İsveç'te yaklaşık 2 bin 800 ayı olduğu tahmin ediliyor ve onları avlamak yasal. Kebap olan ayı ise dediğimiz gibi o gün gününde değilmiş. Peki bizim sosyal medya kullanıcıları bu konuda ne tepki vermiş gelin onlara bi' bakalım:
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Siz bu habere ne diyorsunuz? Adamın kendini ısıran ayıyı yemesi normal mi? Yorumlara buyrun!
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