Ayı Tarafından Saldırıya Uğrayan Adamın Yaptıkları İntikam Soğuk Bir Yemektir Dedirtti

İsveç'te yaşayan bir adam geçtiğimiz sene avlanırken bir ayının saldırısına uğradı. 42 yaşındaki Pär Sundström'e saldıran ayı, adamın yanağını ısırıp yedi. İsveçli ise bu olay karşısında çok sıra dışı bir intikam aldı. Detaylar içerikte!