Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin Çiftinin Oğullarının Doğumu İçin Amerika'ya Gideceği Öğrenildi!
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin Çiftinin Oğullarının Doğumu İçin Amerika'ya Gideceği Öğrenildi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4hk0Z3IV...
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, bir süre önce bebek bekledikleri müjdesini vermişlerdi. Şimdi ise oğullarının doğumu için Amerika'ya gideceği öğrenildi.
Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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'Kardeş Payı', 'İşler Güçler' ve 'Düğün Dernek' gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü komedi oyuncusu Ahmet Kural, aşklarıyla ve davalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.
Geçtiğimiz yıl da avukat Çağla Gizem Şahin'le Bodrum Cennet Koyu'nda dünyaevine girmesiyle konuşuldu.
Mutlulukları her daim yüzlerine yansıyan çift, bir süre önce de bebek bekledikleri müjdesini sosyal medya hesaplarından bu kareyle vermişlerdi.👇
Son günlerde 'Gassal' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Ahmet Kural, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin çekimlerini mart sonunda tamamlamayı planlayan başarılı oyuncunun oğlunun doğumu için Amerika’ya gideceği öğrenildi.
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Ahmet Kural oğlunun adını daha önce Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde de hayat verdiği karakterin adı olan Kemal koyacağını şu sözlerle açıklamıştı.
“Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi… İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur" demişti.
Sevilen çiftin, bebeklerinin doğumu için Amerika'ya gidecek olması sosyal medyada biraz eleştirildi.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
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