Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin Çiftinin Oğullarının Doğumu İçin Amerika'ya Gideceği Öğrenildi!

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, bir süre önce bebek bekledikleri müjdesini vermişlerdi. Şimdi ise oğullarının doğumu için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş