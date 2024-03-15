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Pınar Deniz, Cemreyi Suya Düşürdü! 15 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Pınar Deniz, Cemreyi Suya Düşürdü! 15 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.03.2024 - 15:44

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Emir Can İğrek ve Contra, 'Kor ve Islak Kum' şarkısını birlikte seslendirdi.

2. 'İnci Taneleri' ekibinden set paylaşımı yapıldı.

2. 'İnci Taneleri' ekibinden set paylaşımı yapıldı.

3. Hazal Kaya, hepimizin ruh halini açıkladı.

3. Hazal Kaya, hepimizin ruh halini açıkladı.

4. Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi:

4. Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi:

5. Kaan Yıldırım'dan seyahat paylaşımı geldi.

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6. Yüsra Geyik:

6. Yüsra Geyik:

7. Pelin Karahan:

8. Pınar Deniz, cemreyi suya düşürdü.

8. Pınar Deniz, cemreyi suya düşürdü.

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