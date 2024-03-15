Pınar Deniz, Cemreyi Suya Düşürdü! 15 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Pınar Deniz, Cemreyi Suya Düşürdü! 15 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Emir Can İğrek ve Contra, 'Kor ve Islak Kum' şarkısını birlikte seslendirdi.
2. 'İnci Taneleri' ekibinden set paylaşımı yapıldı.
3. Hazal Kaya, hepimizin ruh halini açıkladı.
4. Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi:
5. Kaan Yıldırım'dan seyahat paylaşımı geldi.
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6. Yüsra Geyik:
7. Pelin Karahan:
8. Pınar Deniz, cemreyi suya düşürdü.
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