15 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son dönemlerde katıldığı programlardaki samimi açıklamaları ve itiraflarıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show'un konuğu oldu! Favori bayılma sahnesini seçmeye çalışırken aniden Çağatay Ulusoy'a kurulan Kaya'nın halleri yine fena güldürdü!
2. "Squid Game" dizisinin hepimizi şoke eden finaliyle aklımıza kazınan oyuncu Oh Young-soo geçtiğimiz hafta cinsel tacizle suçlandı.
3. Kardashian-Jenner ailesinin biricik bebeği Kylie Jenner kozmetikten tekstile birçok kategoride ne kadar başarılı bir iş insanı olduğunu kanıtlamış durumda. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen 'Cosmic' isimli parfümünün satışının olduğu yerlerde ürün viral olmuş durumda. Bu ürününün çıkışını kutlamak için Kylie Jenner geçtiğimiz gün büyük bir parti verdi. Göz kamaştırdığı lansmandan kareleri Instagram hesabından paylaştı.
5. Twilight serisinde Bella rolüyle hafızalara kazınan Kristen Stewart, o zamandan beri birbirinden kaliteli yapımlarda boy gösterdi. Maskülen tarzıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, jartiyerli kombini ile görenleri şaşırtmadı değil...
6. Bahar dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun karizmatik pozları sosyal medyada gündeme geldi. Ünlü oyuncunun pozları yorum yağmuruna tutuldu!
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7. İftar sonrası bir sokak röportajında konuşan Erzurumlu teyzenin samimiyeti herkesi kendine hayran bıraktı. Hatta Acun Ilıcalı dahi bu içtenliğe kayıtsız kalamadı!
8. Kanye West'in şimdiki eşi Bianca Censori ve eski eşi Kim Kardashian, Vultures albümünün dinleme etkinliğinde bir araya geldi. Yan yana oturan ikilinin muhabbetine doyum olmazken, çocukların yanında tarzına kısmen çekidüzen veren Bianca'nın kombini yine ilgi odağı oldu.
9. Daha önce Yargı'da Savcı Pars rolüyle şimdi de Bahar'da Timur karakteriyle karşımıza çıkan Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim ile Bu Gece programında çektiği bir sahne yüzünden bayıldığını itiraf etti.
10. Ünlü oyuncu Barış Arduç, Etiler'de görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Arduç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda kızı Jan Asya ile zaman geçirmeyi tercih eden Barış Arduç'un ekranlara döneceği tarih de belli oldu.
11. Hatırlarsanız Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Hatta Sema yarışmaya dahil olur olmaz ikilinin arasındaki gerginlik büyük bir kavgaya dönüşmüş Sema diskalifiye olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Survivor'dan Pınar elendi ve Sema'nın yaptığı paylaşım gündeme geldi.
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12. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, rakibi Belçika takımı Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. Fanatik Fenerbahçeli oldukları bilinen ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.
13. Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinin bu kadar unutulmaz olmasının sebeplerinden biri de Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçıydı. Halil'le limonata ve çerezli nişan törenindeki saçıyla aklımızda çıkamayan Feriha'nın saçını bu defa Berfu Yenenler'le Talk Show Perileri'nde gördük. Hazal Kaya izleyicilerden birine bu saçı yapınca resmen nostalji yaşadık.
14. Hande Erçel ve Burak Deniz, sezona umutla başlayan ancak erken final yapan Bambaşka Biri dizisinde partner olmuşlardı. Sevilen ikilinin Çarkıfelek için yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
15. Ünlü oyuncu Tolga Güleç de 'erkekte estetik' tartışmalarına katıldı. Doğu Demirkol'un sahneye çıktığı stand up gösterisine katılan Güleç, Muhabir Online ekibinin sorularına yanıt verdi. Estetik tartışmalarının yanı sıra erkeklerin oje sürmesine ve etek giymesine de değinerek gönderme yapmayı da ihmal etmedi: "Bana da çok tepki geliyor sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum."
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