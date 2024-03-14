Külotlu Çorabından Vazgeçmeyen Bianca Censori, Kim Kardashian'ın Yanında Kendine Çekidüzen Verdi
Külotlu Çorabından Vazgeçmeyen Bianca Censori, Kim Kardashian'ın Yanında Kendine Çekidüzen Verdi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/14/style/...
Kanye West'in şimdiki eşi Bianca Censori ve eski eşi Kim Kardashian, Vultures albümünün dinleme etkinliğinde bir araya geldi. Yan yana oturan ikilinin muhabbetine doyum olmazken, çocukların yanında tarzına kısmen çekidüzen veren Bianca'nın kombini yine ilgi odağı oldu.
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ve Kim Kardashian, 2022 yılında 8 yıllık evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.
Sancılı boşanma sürecinin sorumlusu tabi ki her zamanki gibi Kanye West idi: Kim'in yakasından nihayet düşen ünlü rapçinin Bianca Censori ile evlenme nedeni olarak benzerlikleri gösterilmişti.
Kim Kardashian ve Kanye West'in dört çocuğu nedeniyle zaman zaman bir araya geliyor: Ancak ilk defa Kim ve Bianca bir araya geldi.
Kim Kardashian çocuklarıyla beraber West'in yeni albümünün dinleme partisine geldi ve Bianca ile yan yana oturdu.
Genelde uygunsuz tarzı nedeniyle tepkilerin odağında olan Bianca'nın çocuklar ve Kim'in yanında tarzına kısmen çekidüzen verdiği görüldü.
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Yine de külotlu çoraptan vazgeçemese de transparan giyinmemiş olması onu tanıyanlar için büyük sürpriz oldu.
Bianca'nın bu pozlarını her zamanki gibi Kanye West sosyal medya hesabında paylaştı.
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