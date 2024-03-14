Külotlu Çorabından Vazgeçmeyen Bianca Censori, Kim Kardashian'ın Yanında Kendine Çekidüzen Verdi

Kanye West'in şimdiki eşi Bianca Censori ve eski eşi Kim Kardashian, Vultures albümünün dinleme etkinliğinde bir araya geldi. Yan yana oturan ikilinin muhabbetine doyum olmazken, çocukların yanında tarzına kısmen çekidüzen veren Bianca'nın kombini yine ilgi odağı oldu.