Hayranlarına Müjde: Hande Erçel ve Burak Deniz Sevilen Yarışma Programında Yeniden Bir Araya Geliyor!
Hayranlarına Müjde: Hande Erçel ve Burak Deniz Sevilen Yarışma Programında Yeniden Bir Araya Geliyor!
Hande Erçel ve Burak Deniz, sezona umutla başlayan ancak erken final yapan Bambaşka Biri dizisinde partner olmuşlardı. Sevilen ikilinin Çarkıfelek için yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
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Gerek aşk hayatı, gerekse kariyeriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel'in peşini hayranları bırakmıyor.
Daha önce Aşk Laftan Anlamaz dizisinde bir araya gelen ikili, sezon başında Bambaşka Biri dizisiyle yeniden partner olmuşlardı.
Uyumları ve dizi her ne kadar çok sevilse de Bambaşka Biri reyting kurbanı olarak ekranlara erken veda etmişti.
Oyunculuğu bıraktığı söylense de hayranları Hande Erçel ve Burak Deniz'in peşini bırakmadı.
Yine Bambaşka Biri'nde rol arkadaşları olan Cem Davran'ın TV8 ekranlarında sunduğu Çarkıfelek'e ikilinin katılması için büyük bir baskı yaptılar.
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Sonunda istedikleri oldu, Cem Davran ikilinin Çarkıfelek'e katılacağını açıkladı!
Bakalım bu buluşma ne zaman gerçekleşecek? Merakla bekliyoruz!
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