Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Partnerinden Nagihan-Aleyna Yüzleşmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Partnerinden Nagihan-Aleyna Yüzleşmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Mart Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Show TV'nin kaosuyla saç baş yolduran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'ten ayrılan Doğa için yeni partner geleceği konuşuluyordu. Birsen Altuntaş dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partnerini açıkladı.
2. atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı son bölümde Survivor Nagihan'dan bahsetti. Konuğuna bir şey anlatırken Nagihan'la örnek veren Anlı, Nagihan'ın kaslarını övmeyi de ihmal etmedi.
3. Sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve yarışmadan uzak kalan Nagihan sonunda yarışmaya döndü. Pınar'ın Aleyna'nın sözlerini Nagihan'a söylemesiyle birlikte Nagihan hız kesmeden konuşmak istedi. Ormanın derinliklerine çağırdığı Aleyna'yla yüzleşti!
4. Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Bahar, başrol Demet Evgar'la fırtınalar estirmeye devam ediyor. Aşırı popüler olan dizinin bu kadar başarılı olmasının nedeni kesinlikle Demet Evgar'ın yeteneği olurken, kulislere göre Bahar rolü ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edilecekti.
5. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Memati karakterinin söylediği "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını mutlaka hatırlarsınız. Yıllar sonra Gürkan Uygun'dan yeniden "Bu Şehir Girdap Gülüm" performansı geldi.
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6. Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Gaddar, cuma günkü güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir ivme yakaladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Dilek Taşı'nın sevilen oyuncusu dahil oluyor.
7. Sezon boyu süren reyting düşüşlerine bir dur demeyi amaçlayan Yalı Çapkını, 62. bölümüyle eski gücünü yakalamayı amaçlıyor. Ferit'in Seyran'a olan aşkına sahip çıkarak herkese rest çektiği bölümde bir de Zeynep Bastık sürprizi bulunuyor!
8. Survivor All Star heyecanla devam ederken Yunus Emre'nin babalık heyecanı yarışmanın gündemine oturdu. Ancak dün baba olacağını öğrenen Yunus Emre'ye eşinden üzücü bir haber var...
9. Feyza Civelek, kendisinin de rol aldığı, annesinin ise senaristi olduğu Adını Feriha Koydum ile ilgili bir gerçeği yıllar sonra anlattı.
10. Bir Ramazan geleneği olan sahur programları içindeki dini sohbetlerden çok bir realite şov havasındaki soru cevap bölümleriyle gündeme geliyor. Kanal 7'de Mustafa Karataş'a yöneltilen bir soru da sosyal medyada viral olmaya yetti. Antalya'dan katılan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşinin daha fazla çocuk istemediği için başka biriyle imam nikahı kıyıp çocuk yaptığını itiraf etti. Stüdyoda ilginç anlar yaşandı.
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11. Türkiye günlerdir bu kazayı konuşuyor. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Meğer Eylem Tok'un eski kocası ve T.C'nin babası ünlü bir televizyon yıldızıymış.
12. Hamile olduğunu söyleyen Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yunus Emre'nin akrabası hamileliğin doğru olmadığını yazdı.
13. Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Tuğçe'nin vahşice öldürülmesine izleyiciden tepki yağarken oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'den senariste destek geldi.
14. Ekranların sevilen dizisi Yargı, son bölümüyle resmen yürekleri dağladı. Genç polisimiz Tuğçe'nin tecavüze uğradığı düşünülürken yeni bölümden gelen fragman da bütün izleyenleri üzdü. Tuğçe karakterine hayat veren Merve Ateş'in Yargı'dan çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
15. Survivor Yunus Emre'nin canlı yayınında hamile olduğunu açıklayan Beria Özden'in eşi Yunus Emre'ye yaptığı uyarı olay oldu. Bazı kullanıcılar Beria Özden'in Aleyna takıntısı nedeniyle "Hamileyim" demiş olabileceğini iddia etti.
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16. Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Her gün yepyeni bir tartışmanın, kaosun kol gezdiği programda şahit olduğumuz tatlı anlar da yok değil. Aldığı cezalarla sürekli olarak adından söz ettiren Yunus Emre, açtığı canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Baba olacağını öğrendiği anlar herkesi çok duygulandırdı.
17. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın son bölümü izleyicileri resmen dumur etti. Karakterlerden Tuğçe'nin ilk saha görevinde tecavüze uğrayıp parçalanarak denize atıldığı sahne Emmy ödülü alan diziye izleyiciler tarafından yakıştırılamazken, senarist Sema Ergenekon yoğun tepki almıştı. Eleştirilerin odağındaki Ergenekon'dan beklenmedik bir hamle geldi.
18. Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak, be MAN dergisine verdiği röportajda karakteri hakkında ilk kez konuştu.
19. Televizyon dizileri arasında çetin bir reyting mücadelesi sürüyor. Buna dikkat çeken Box Office, son 5 yılın ABC1 kategorisinde reyting rekoru kıran dizilerini derledi.
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