Survivor'da Nagihan-Aleyna Yüzleşmesinin Detayları Ortaya Çıktı!
Survivor'da Nagihan-Aleyna Yüzleşmesinin Detayları Ortaya Çıktı!
Sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve yarışmadan uzak kalan Nagihan sonunda yarışmaya döndü. Pınar'ın Aleyna'nın sözlerini Nagihan'a söylemesiyle birlikte Nagihan hız kesmeden konuşmak istedi. Ormanın derinliklerine çağırdığı Aleyna'yla yüzleşti!
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Sezonun en iddialı yarışmacılarından Nagihan, geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak tedavi altına alınmıştı.
Uzun süren tedavi sürecinin ardından Acun Ilıcalı'yla konseye çıkan Nagihan, dizinde iç yan bağ yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı, dış menisküs yırtığı olmasına rağmen yarışmaya dönmek istediğini söylemişti.
Nagihan'ın yokluğunda da Aleyna sakatlığına inanmadığını ve Nagihan'ı takımda istemediğini dile getirmişti.
Nagihan'ın adaya dönmesiyle birlikte Pınar, arkasından söylenen tüm sözleri Nagihan'a iletti. Bunun üzerine de Nagihan vakit kaybetmeden Aleyna ile yüzleşti.
Yalan söyleyebilen biri olduğu için yüz yüze konuşmak istediğini söyleyen Nagihan, Aleyna'nın sözlerine inanmadı.
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"Aleyna'nın bu kadar vicdansız ve merhametsiz olabileceğini düşünmemiştim" diyen Nagihan, "dışa vurarak kalbinin kötülüğünü kimseye gösterme" dedi.
Aleyna ise "Ben senin sakatlanmanı yalan zannetmedim. Oyunlarda genelde sakatlandığın için ve oyun kaybettiğinde biz suçlu olduğumuz için ben konseyde bunu dile getirdim" dedi.
Nagihan'ın "travması" üzerine ağlamasının ardından Aleyna sarılsa da, Nagihan onun geri vites yaptığını dile getirdi.
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