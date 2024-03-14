Yargı'daki Tecavüz Sahnesinin Senaristine Selen Görgüzel'den Destek Geldi!
Yargı'daki Tecavüz Sahnesinin Senaristine Selen Görgüzel'den Destek Geldi!
Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Tuğçe'nin vahşice öldürülmesine izleyiciden tepki yağarken oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'den senariste destek geldi.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu "Yargı" dizisi, son fragmanıyla gündemde.
Dizinin fragmanında, Tuğçe isimli karakterin bir kadını tecavüzden son anda kurtardığı, ancak daha sonra kendisinin bayıltılarak tecavüze uğradığı bir sahne yer aldı.
Bu şok edici sahne, izleyicilerin merakını uyandırırken, fragmanda daha da ileri gidildi. Eren Komiser'in ''Parçalamışlar kızımı Igaz'' ifadesi ve gözyaşları, fragmana damga vuran detaylar oldu.
Bu sahneler, sosyal medyada izleyicilerin tepkisini çekti.
Senarist Sema Ergenekon, bu konuda sessizliğini korurken, Selen Görgüzel'den kendisine destek geldi.
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Görgüzel, sahneler hakkında "Kadın cinayetlerine daha doğru dikkat çekilemezdi helal olsun. Farkındalık yaratmak cesaret ister…" şeklinde bir yorumda bulundu.
Ancak Selen Görgüzel'in bu yorumu da "Farkındalık böyle bir şey değil" şeklindeki tepkileri geciktirmedi.
İşte tepkilere neden olan o yorum:
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