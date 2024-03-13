Survivor Aysu'nun Elenmesinden Yargı Senaristine Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Aysu'nun Elenmesinden Yargı Senaristine Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Mart Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Tuğçe'nin vahşice parçalanıp denize atılması izleyiciyi kızdırdı. Sosyal medyada Sema Ergenekon'a tepki yağdı.
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'nın tepki çeken fragmanına yapılan bir yorum dikkat çekti. Polis olmak istediğini söyleyen genç kızın yaptığı yorum yürek burktu.
Her gün farklı bir kaos izlediğimiz Survivor All Star 2024 sezonunda sevilen yarışmacı Aysu Keskin'in Instagram'da canlı yayın açıp kapaması "Aysu Keskin elendi mi?" iddialarını gündeme getirdi.
Sezona jet hızıyla giriş yapıp mizah ve dram ihtiyacımızı tek başına sırtlanan Bahar dizisi 5. bölümüyle ekranlara geldi. Hem güldürüp hem üzen bölümün sonunda goygoyseverler yerini aldı.
Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümlerine konu olan TikTok gündeminde "Minik köfte" lakaplı bir genç kızın okulu bırakıp ünlü olma sevdasını izlemiştik. O genç kız gerçek hayatta da TikToker çıktı!
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Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Behlül ve Bihter'in aşkı, milyonları derinden etkilemişti. Yılların eskitemediği bu aşk, iddiaya göre Gülşen'i derinden etkilemiş. Öyle ki Gülşen, Behlül ve Bihter aşkına atıfta bulunduğu meşhur bir şarkısını kaleme almış.
Yalı Çapkını geçtiğimiz sezonun aksine izleyicisini bu sezon toparlayamadı. Senaryonun izleyicinin istemeyeceği yönde şekillenmesi izleyiciyi küstürdü ve diziden uzaklaştırdı. Bir X kullanıcısı Yalı Çapkını'nın reytinglerini düşüren ve izleyiciyi küstüren bölümü açıkladı!
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" diyerek Poyraz'ın Dominikli birinin evine girip yiyecek aldığını açıklamıştı. Yaşananlara izleyicilerden tepki gelirken duruma bir yorum da Furkan Dede'den geldi. Dede, Poyraz'ı sosyal medyadan eleştirenlere seslendi.
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