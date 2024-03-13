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Gülşen'in Meşhur Şarkılarından Birini Behlül ve Bihter Aşkından Etkilenip Yazdığı İddiasını Duymuş muydunuz?

Gülşen'in Meşhur Şarkılarından Birini Behlül ve Bihter Aşkından Etkilenip Yazdığı İddiasını Duymuş muydunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 13:56

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Behlül ve Bihter'in aşkı, milyonları derinden etkilemişti. Yılların eskitemediği bu aşk, iddiaya göre Gülşen'i derinden etkilemiş. Öyle ki Gülşen, Behlül ve Bihter aşkına atıfta bulunduğu meşhur bir şarkısını kaleme almış.

Kaynak: Türk Magazin Efsaneleri

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Yıllar önce ekranlara gelen Aşk-ı Memnu, hiç şüphesiz Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi.

Yıllar önce ekranlara gelen Aşk-ı Memnu, hiç şüphesiz Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizi, 2 sezon boyunca ekranlara gelmişti.

Tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran dizi, Behlül ve Bihter'in aşkıyla herkesi derinden etkilemişti.

Tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran dizi, Behlül ve Bihter'in aşkıyla herkesi derinden etkilemişti.

Aşk-ı Memnu, entrika, şehvet, aşk ve savaş dolu bir yasak aşkın hikayesiyle, milyonlarca kişinin kalbine dokunmayı başarmıştı. Tabii başarılı oyunculuklar da cabası.

Peki bu dizi, izleyenlerde ne kadar mı etki bıraktı? Her sene Bihter'in vefat ettiği günün hatırlanacağı kadar mesela!

Peki bu dizi, izleyenlerde ne kadar mı etki bıraktı? Her sene Bihter'in vefat ettiği günün hatırlanacağı kadar mesela!

Geçtiğimiz yıl da yaz aylarındaki tekrar bölümleriyle reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu'nun final bölümünü izlemek için milyonlar ekrana kilitlendi. Dizi öyle çok sevildi ki, geçtiğimiz aylarda bir de Bihter uyarlaması gelmişti.

Görünen o ki, ünlü şarkıcı Gülşen de Bihter ve Behlül'ün aşkından etkilenenler listesinde başı çekiyormuş!

Görünen o ki, ünlü şarkıcı Gülşen de Bihter ve Behlül'ün aşkından etkilenenler listesinde başı çekiyormuş!

Türk Magazin Efsaneleri hesabının paylaştığı gönderiye göre, Gülşen en meşhur albümlerinden biri olan Önsöz'de Bihter ve Behlül'den etkilendiği bir şarkıya yer vermiş.

Peki bu şarkı hangisi? Elbette "Bir Taraf Seç" şarkısından başkası değil!

Peki bu şarkı hangisi? Elbette "Bir Taraf Seç" şarkısından başkası değil!

2009'da çıkan bu şarkının sözleri dikkate alındığında, iddia da aslında oldukça yerinde gibi görünüyor. 

'Kalbim de biliyor ödünç alınmaz aşk

Neden hep zoru seviyor

Neden olanla yetinmez aşk

Gündelik heyecan mıydı söyle

Bir anlık bir telaş

Hakkım da değilsin üstelik

Kalbinde kanıyor aykırı bir aşk

Bir taraf seç o ben olayım

Tenimi kokuna, dokuna

Günahına bulayıp yarım bıraktın

Ya kuşan zırhını ya soyun gel

İnadına yenilip, kalmasın aklım...'

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Ne dersiniz? Yılların efsanesi haline gelmiş bu iddia, sizce doğru mu?

Ne dersiniz? Yılların efsanesi haline gelmiş bu iddia, sizce doğru mu?

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