Gülşen'in Meşhur Şarkılarından Birini Behlül ve Bihter Aşkından Etkilenip Yazdığı İddiasını Duymuş muydunuz?

2009'da çıkan bu şarkının sözleri dikkate alındığında, iddia da aslında oldukça yerinde gibi görünüyor.

'Kalbim de biliyor ödünç alınmaz aşk

Neden hep zoru seviyor

Neden olanla yetinmez aşk

Gündelik heyecan mıydı söyle

Bir anlık bir telaş

Hakkım da değilsin üstelik

Kalbinde kanıyor aykırı bir aşk

Bir taraf seç o ben olayım

Tenimi kokuna, dokuna

Günahına bulayıp yarım bıraktın

Ya kuşan zırhını ya soyun gel

İnadına yenilip, kalmasın aklım...'