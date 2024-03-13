Gülşen'in Meşhur Şarkılarından Birini Behlül ve Bihter Aşkından Etkilenip Yazdığı İddiasını Duymuş muydunuz?
Gülşen'in Meşhur Şarkılarından Birini Behlül ve Bihter Aşkından Etkilenip Yazdığı İddiasını Duymuş muydunuz?
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Behlül ve Bihter'in aşkı, milyonları derinden etkilemişti. Yılların eskitemediği bu aşk, iddiaya göre Gülşen'i derinden etkilemiş. Öyle ki Gülşen, Behlül ve Bihter aşkına atıfta bulunduğu meşhur bir şarkısını kaleme almış.
Kaynak: Türk Magazin Efsaneleri
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Yıllar önce ekranlara gelen Aşk-ı Memnu, hiç şüphesiz Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi.
Tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kıran dizi, Behlül ve Bihter'in aşkıyla herkesi derinden etkilemişti.
Peki bu dizi, izleyenlerde ne kadar mı etki bıraktı? Her sene Bihter'in vefat ettiği günün hatırlanacağı kadar mesela!
Görünen o ki, ünlü şarkıcı Gülşen de Bihter ve Behlül'ün aşkından etkilenenler listesinde başı çekiyormuş!
Peki bu şarkı hangisi? Elbette "Bir Taraf Seç" şarkısından başkası değil!
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Ne dersiniz? Yılların efsanesi haline gelmiş bu iddia, sizce doğru mu?
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