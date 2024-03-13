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Hande Erçel'in Bir Sabancı Gelini Nidasıyla Süzüldüğü Sosyete Düğünündeki Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı

Hande Erçel'in Bir Sabancı Gelini Nidasıyla Süzüldüğü Sosyete Düğünündeki Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 11:18

Hande Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile bir sosyete düğününe katıldı. Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü ve hatta Hakan Sabancı'nın paylaşım yaptığı düğün, çok konuşuldu. 

Hande Erçel'in çok sevilen zarif kombininin fiyatı da ortaya çıktı. 

Kaynak: Kim Nereden Giymiş?

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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi bir yılı aşkın süredir tam gaz devam ediyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi bir yılı aşkın süredir tam gaz devam ediyor.

Bugüne kadar pek çok romantik pozlarını gördüğümüz çift, aşklarını doya doya hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşıyor.

Magazin manşetlerinden eksik olmayan çift, bugüne kadar birlikte pek çok davete katıldı.

Magazin manşetlerinden eksik olmayan çift, bugüne kadar birlikte pek çok davete katıldı.

Ünlü isimlerin düğünlerine, arkadaşlarının doğum günü partilerine, davetlere katılan çift, organizasyonların da en sevilen çifti oldu.

Hande Erçel, sevgilisiyle katıldığı bu davetlerde oldukça iddialı seçimler yaptı bugüne kadar.

Hande Erçel, sevgilisiyle katıldığı bu davetlerde oldukça iddialı seçimler yaptı bugüne kadar.

Tabii Hakan Sabancı ile de oldukça uyumluydu.

İddialı seçimler demişken, Paris Moda Haftası'ndaki kombininden bahsetmeden olmaz!

İddialı seçimler demişken, Paris Moda Haftası'ndaki kombininden bahsetmeden olmaz!

Hande Erçel'in Paris'teki bu kombini günlerce konuşulmuş, herkesin beğenisi de kazanmıştı. Yerli yabancı hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Erçel'in kombinin ise Sabancı ailesinde pek sevilmediği iddia edilmişti.

Hatta Hande Erçel'in bu kombin sonrası paylaştığı pozları, bir rest olarak değerlendirilmişti;

Davetlerde şıklık yarışının kazanan isimleri olan Erçel ve Sabancı, son olarak bir sosyete düğününe katıldı.

Davetlerde şıklık yarışının kazanan isimleri olan Erçel ve Sabancı, son olarak bir sosyete düğününe katıldı.

Mert Özlenir ve Nazlı Selin Şengel çiftinin düğününe, tüm sosyete resmen akın etti. Düğüne el ele giden çift, yine ilgi odağı olmaya başardı.

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Hatta kendisinden pek sık paylaşım görmediğimiz Hakan Sabancı bile, düğünden sevgilisiyle bir pozunu paylştı.

Hatta kendisinden pek sık paylaşım görmediğimiz Hakan Sabancı bile, düğünden sevgilisiyle bir pozunu paylştı.

Düğünlere genellikle Arzu Sabancı ile katıldığı söylenen Hakan Sabancı'nın bu hareketi de dikkatlerden kaçmadı.

Tabii çok geçmeden Hande Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü sosyete düğününden paylaşım geldi.

Tabii çok geçmeden Hande Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü sosyete düğününden paylaşım geldi.

Erçel, oldukça şık bir elbise tercih etmiş, mükemmel fiziğini de sergilemişti.

'Kim Nereden Giymiş?' adlı sosyal medya hesabı, Hande Erçel'in kombininin fiyatını da ortaya çıktı! Bakalım ne kadara mal olmuş bu müstakbel Sabancı kombini?

'Kim Nereden Giymiş?' adlı sosyal medya hesabı, Hande Erçel'in kombininin fiyatını da ortaya çıktı! Bakalım ne kadara mal olmuş bu müstakbel Sabancı kombini?

Elbise 1340 dolar, çanta 14 bin lira, ayakkabılar da 26 bin lira...

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