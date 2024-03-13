Hande Erçel'in Bir Sabancı Gelini Nidasıyla Süzüldüğü Sosyete Düğünündeki Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı

Hande Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile bir sosyete düğününe katıldı. Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü ve hatta Hakan Sabancı'nın paylaşım yaptığı düğün, çok konuşuldu.

Hande Erçel'in çok sevilen zarif kombininin fiyatı da ortaya çıktı.

Kaynak: Kim Nereden Giymiş?