Hande Erçel'in Bir Sabancı Gelini Nidasıyla Süzüldüğü Sosyete Düğünündeki Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı
Hande Erçel'in Bir Sabancı Gelini Nidasıyla Süzüldüğü Sosyete Düğünündeki Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı
Hande Erçel, son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile bir sosyete düğününe katıldı. Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü ve hatta Hakan Sabancı'nın paylaşım yaptığı düğün, çok konuşuldu.
Hande Erçel'in çok sevilen zarif kombininin fiyatı da ortaya çıktı.
Kaynak: Kim Nereden Giymiş?
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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi bir yılı aşkın süredir tam gaz devam ediyor.
Magazin manşetlerinden eksik olmayan çift, bugüne kadar birlikte pek çok davete katıldı.
Hande Erçel, sevgilisiyle katıldığı bu davetlerde oldukça iddialı seçimler yaptı bugüne kadar.
İddialı seçimler demişken, Paris Moda Haftası'ndaki kombininden bahsetmeden olmaz!
Davetlerde şıklık yarışının kazanan isimleri olan Erçel ve Sabancı, son olarak bir sosyete düğününe katıldı.
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Hatta kendisinden pek sık paylaşım görmediğimiz Hakan Sabancı bile, düğünden sevgilisiyle bir pozunu paylştı.
Tabii çok geçmeden Hande Erçel'in bir Sabancı gelini nidasıyla süzüldüğü sosyete düğününden paylaşım geldi.
'Kim Nereden Giymiş?' adlı sosyal medya hesabı, Hande Erçel'in kombininin fiyatını da ortaya çıktı! Bakalım ne kadara mal olmuş bu müstakbel Sabancı kombini?
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