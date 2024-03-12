Kıvırcıklar Ailesi: Taner Ölmez ve Eşinin Kızlarıyla Verdiği '4 Kişilik' Öncesi Sonrası Pozu Çok Beğenildi!
Kıvırcıklar Ailesi: Taner Ölmez ve Eşinin Kızlarıyla Verdiği '4 Kişilik' Öncesi Sonrası Pozu Çok Beğenildi!
Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, herkesi kıskandıracak tatlı mı tatlı bir fotoğraf paylaştı.
İlk çocukları Zeynep henüz doğmadan önce çektikleri pozun aynısını veren çift, gören herkesi duygulandırdı!
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Ekranların sevilen yüzü Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çift, 2022 yılının Mart ayında ise ilk çocukları olan Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Minik Zeynep'in yüzünü ise ilk kez doğum gününde görmüş, kendisinin hemen kime benzediğini konuşmaya başlamıştık.
Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, ikinci bebeklerinin müjdesini de geçtiğimiz aylarda verdi!
Taner Ölmez ve Ecem Çeşmioğlu, henüz kızları Zeynep'i kucaklarına almadan önce, mutluluklarını ve heyecanlarını buradan bile görebildiğimiz birbirinden güzel pozlarını paylaşmıştı.
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Birbirinden güzel fotoğraflarının önünde çektikleri bu fotoğraf, herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.
Çiftimiz ikinci çocuk müjdesini verince, ortaya harika bir fikir atılmıştı.
Ve beklenen gün geldi, Ecem Çeşmioğlu ve Taner Ölmez bu meşhur pozlarının yenisini paylaştı!
Bu sefer karede hem Zeynep hem de dört gözle beklediğimiz ikinci bebişimiz var! 😍
Bu mutlu aile pozlarına herkesten bir maşallah yorumu geldi.
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