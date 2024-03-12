Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kıvırcıklar Ailesi: Taner Ölmez ve Eşinin Kızlarıyla Verdiği '4 Kişilik' Öncesi Sonrası Pozu Çok Beğenildi!

Kıvırcıklar Ailesi: Taner Ölmez ve Eşinin Kızlarıyla Verdiği '4 Kişilik' Öncesi Sonrası Pozu Çok Beğenildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 22:31

Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, herkesi kıskandıracak tatlı mı tatlı bir fotoğraf paylaştı. 

İlk çocukları Zeynep henüz doğmadan önce çektikleri pozun aynısını veren çift, gören herkesi duygulandırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekranların sevilen yüzü Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Ekranların sevilen yüzü Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Doğallıkları ve sempatiklikleriyle magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alan ünlü isimler, evlilik kararıyla hayranlarını sevindirmişti.

Ünlü çift, 2022 yılının Mart ayında ise ilk çocukları olan Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü çift, 2022 yılının Mart ayında ise ilk çocukları olan Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çiftin mutluluğuna mutluluk ekleyen Zeynep, gözlerimizin önünde büyüdü. 2 yaşına girmesine de günler kaldı!

Minik Zeynep'in yüzünü ise ilk kez doğum gününde görmüş, kendisinin hemen kime benzediğini konuşmaya başlamıştık.

Minik Zeynep'in yüzünü ise ilk kez doğum gününde görmüş, kendisinin hemen kime benzediğini konuşmaya başlamıştık.

Aslında anne ve babası da birbirine benzediği için, bu sorunun cevabını bulmak bir hayli zor!

Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, ikinci bebeklerinin müjdesini de geçtiğimiz aylarda verdi!

Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, ikinci bebeklerinin müjdesini de geçtiğimiz aylarda verdi!

Çift her ne kadar hayatlarını magazin gündeminden uzakta yaşasa da, paylaştıkları fotoğraflar sayesinde aşklarına tanık olabiliyoruz.

Taner Ölmez ve Ecem Çeşmioğlu, henüz kızları Zeynep'i kucaklarına almadan önce, mutluluklarını ve heyecanlarını buradan bile görebildiğimiz birbirinden güzel pozlarını paylaşmıştı.

Taner Ölmez ve Ecem Çeşmioğlu, henüz kızları Zeynep'i kucaklarına almadan önce, mutluluklarını ve heyecanlarını buradan bile görebildiğimiz birbirinden güzel pozlarını paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Birbirinden güzel fotoğraflarının önünde çektikleri bu fotoğraf, herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Birbirinden güzel fotoğraflarının önünde çektikleri bu fotoğraf, herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Ne kadar samimi ve güzeller değil mi? 😍

Çiftimiz ikinci çocuk müjdesini verince, ortaya harika bir fikir atılmıştı.

Çiftimiz ikinci çocuk müjdesini verince, ortaya harika bir fikir atılmıştı.

Bu paylaşımların ikincisi gelir miydi?

Ve beklenen gün geldi, Ecem Çeşmioğlu ve Taner Ölmez bu meşhur pozlarının yenisini paylaştı!

Ve beklenen gün geldi, Ecem Çeşmioğlu ve Taner Ölmez bu meşhur pozlarının yenisini paylaştı!

Bu sefer karede hem Zeynep hem de dört gözle beklediğimiz ikinci bebişimiz var! 😍

Bu sefer karede hem Zeynep hem de dört gözle beklediğimiz ikinci bebişimiz var! 😍

Bu mutlu aile pozlarına herkesten bir maşallah yorumu geldi.

Bu mutlu aile pozlarına herkesten bir maşallah yorumu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Mutlulukları daim olsun! 😍

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?