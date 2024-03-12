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Bahar ile Ekranlara Dönen Demet Evgar'ın Doğal Güzelliği Meğer Annesinden Miras Kalmış

Bahar ile Ekranlara Dönen Demet Evgar'ın Doğal Güzelliği Meğer Annesinden Miras Kalmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 16:57

Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara döndü. Sevilen oyuncu Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakteri seyirci tarafından çok sevildi. Haliyle Evgar da magazin manşetlerinden düşmeyen bir isim haline geldi son günlerde. 

Demet Evgar'ın doğal güzelliği ise meğerse annesinden miras kalmış!

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Oynadığı her projeyle devleşen ünlü isim Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar ile ekranlara döndü.

Oynadığı her projeyle devleşen ünlü isim Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar ile ekranlara döndü.

Avlu dizisinde hayat verdiği Deniz karakteriyle akıllarımıza kazınan isim, bugüne kadar pek çok önemli projede yer almıştı. Şimdilerde ise Bahar ile reyting rekorları kırıyor ünlü isim.

Bahar karakterinin azmi, başarısı, eğlenceli karakteri bir yana, Demet Evgar'ın doğal güzelliği de seyircinin dikkatinden kaçmıyor tabii.

Bahar karakterinin azmi, başarısı, eğlenceli karakteri bir yana, Demet Evgar'ın doğal güzelliği de seyircinin dikkatinden kaçmıyor tabii.

Başarılı oyunculuğunun yanısıra doğal güzelliğini bozmayan ve haliyle tüm duygu ve mimikleri seyirciye olduğu gibi aktarabilen ünlü isim, her bölümde seyircinin takdirini kazanıyor. 

Sosyal medyada kendisiyle ilgili güzel bir yorum görmediğimiz gün yok desek yeridir.

Haliyle Demet Evgar'ın adı son zamanlarda magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.

Haliyle Demet Evgar'ın adı son zamanlarda magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.

Evgar, 2022 yılında Levent Babataş ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da ilk çocuğunu kucağına almıştı.

Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü henüz göstermese de zaman zaman paylaşımlarında kızına yer veriyor.

Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü henüz göstermese de zaman zaman paylaşımlarında kızına yer veriyor.

Bakalım ne zaman göreceğiz kendisi?

Demet Evgar, yalnızca kızı ve eşiyle değil, anne ve babasıyla da sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor.

Demet Evgar, yalnızca kızı ve eşiyle değil, anne ve babasıyla da sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor.

Evgar, babasıyla bu pozunu ise 'iyi ki seni seçmişim...' diyerek paylaşmıştı.

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Ünlü oyuncunun doğal güzelliğinin de nereden geldiği, böylece belli olmuş oldu. Elbette annesinden!

Ünlü oyuncunun doğal güzelliğinin de nereden geldiği, böylece belli olmuş oldu. Elbette annesinden!

Demet Evgar, annesinin doğum gününde bu pozlarını paylaşmış bir de duygusal bir kutlama yapmayı ihmal etmemişti.

"Kardeş gibi büyüdük seninle anneciğim..." sözleri bakın nasıl devam etmişti;

"Kardeş gibi büyüdük seninle anneciğim..." sözleri bakın nasıl devam etmişti;

'Sen ki; dokunduğun şeyi güzelleştiren bin gülün demeti. İyi ki doğdun. Kutlayacağımız nice yıllarımıza bakıyoruz sağlık ve umutla 🌹'

Demet Evgar'ın annesinin sosyal medya hesabı ise, kızıyla olan pozlarından geçilmiyor desek yeridir!

Demet Evgar'ın annesinin sosyal medya hesabı ise, kızıyla olan pozlarından geçilmiyor desek yeridir!

Genç Demet Evgar'ı bile bulduk! 😍

Genç Demet Evgar'ı bile bulduk! 😍

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