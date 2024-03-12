Bahar ile Ekranlara Dönen Demet Evgar'ın Doğal Güzelliği Meğer Annesinden Miras Kalmış

Başarılı oyunculuğunun yanısıra doğal güzelliğini bozmayan ve haliyle tüm duygu ve mimikleri seyirciye olduğu gibi aktarabilen ünlü isim, her bölümde seyircinin takdirini kazanıyor.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili güzel bir yorum görmediğimiz gün yok desek yeridir.