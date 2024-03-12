Bahar ile Ekranlara Dönen Demet Evgar'ın Doğal Güzelliği Meğer Annesinden Miras Kalmış
Bahar ile Ekranlara Dönen Demet Evgar'ın Doğal Güzelliği Meğer Annesinden Miras Kalmış
Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara döndü. Sevilen oyuncu Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakteri seyirci tarafından çok sevildi. Haliyle Evgar da magazin manşetlerinden düşmeyen bir isim haline geldi son günlerde.
Demet Evgar'ın doğal güzelliği ise meğerse annesinden miras kalmış!
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Oynadığı her projeyle devleşen ünlü isim Demet Evgar, uzun bir aranın ardından Bahar ile ekranlara döndü.
Bahar karakterinin azmi, başarısı, eğlenceli karakteri bir yana, Demet Evgar'ın doğal güzelliği de seyircinin dikkatinden kaçmıyor tabii.
Haliyle Demet Evgar'ın adı son zamanlarda magazin manşetlerinden de eksik olmuyor.
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü henüz göstermese de zaman zaman paylaşımlarında kızına yer veriyor.
Demet Evgar, yalnızca kızı ve eşiyle değil, anne ve babasıyla da sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor.
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Ünlü oyuncunun doğal güzelliğinin de nereden geldiği, böylece belli olmuş oldu. Elbette annesinden!
"Kardeş gibi büyüdük seninle anneciğim..." sözleri bakın nasıl devam etmişti;
Demet Evgar'ın annesinin sosyal medya hesabı ise, kızıyla olan pozlarından geçilmiyor desek yeridir!
Genç Demet Evgar'ı bile bulduk! 😍
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