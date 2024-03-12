Sunucu Hande Sarıoğlu, Acun Ilıcalı'ya Demediğini Bırakmadı: "Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı"
Sunucu Hande Sarıoğlu, Acun Ilıcalı'ya Demediğini Bırakmadı: "Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı"
Geçtiğimiz akşam Survivor All Star 2024'te yine bir ilki izledik: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir vatandaşın evine girerek deyim yerindeyse hırsızlık yapması ve polisler tarafından tutuklanması gerekirken Acun Ilıcalı'nın müdahelesi ile yakayı kurtarması herkesi şoke etti. Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu ise hem yaşananlar hem de Acun Ilıcalı hakkında olay açıklamalarda bulundu.
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Survivor All Star 2024 son bölümde yine bir ilki izledik: Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine çuvalla girip yiyecek içecek çalması ekran başında hepimize 'Yok artık!' dedirtti.
Tabi Survivor tarihinde görülmemiş böyle bir olaya yine görülmemiş bir ceza verildi: 10 ödülden men edildi.
Bu olay sabah programı Söylemezsem Olmaz'da da tartışıldı: Sunuculardan Hande Sarıoğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Sunucular Arto, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu yaşananların senaryo olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
Hande Sarıoğlu, Ilıcalı için "Acun Ilıcalı bu ekibi hapse düşmekten kurtarıyor Acunik cumhuriyetinde" ifadelerini kullandı.
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Sarıoğlu "Acun Ilıcalı orada Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gibi. Hemen olaya müdehale ediyor. Yoksa tutuklanacaklar" şeklinde konuştu.
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