Sunucu Hande Sarıoğlu, Acun Ilıcalı'ya Demediğini Bırakmadı: "Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı"

Geçtiğimiz akşam Survivor All Star 2024'te yine bir ilki izledik: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir vatandaşın evine girerek deyim yerindeyse hırsızlık yapması ve polisler tarafından tutuklanması gerekirken Acun Ilıcalı'nın müdahelesi ile yakayı kurtarması herkesi şoke etti. Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu ise hem yaşananlar hem de Acun Ilıcalı hakkında olay açıklamalarda bulundu.