Kızına Kavuşmak İçin Gün Sayan Burcu Biricik, Doğumu Yurt Dışında mı Yapacağı Sorusuna Net Cevap Verdi

Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, hamile tarzıyla da kendisine hayran bıraktı. Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Biricik ve eşi Emre Yetkin, bu sürece dair açıklamalarda bulundu.

Emre Yetkin ise yaptığı bir itirafla pek bir sempatik bulundu.