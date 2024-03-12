Kızına Kavuşmak İçin Gün Sayan Burcu Biricik, Doğumu Yurt Dışında mı Yapacağı Sorusuna Net Cevap Verdi
Kızına Kavuşmak İçin Gün Sayan Burcu Biricik, Doğumu Yurt Dışında mı Yapacağı Sorusuna Net Cevap Verdi
Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, hamile tarzıyla da kendisine hayran bıraktı. Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Biricik ve eşi Emre Yetkin, bu sürece dair açıklamalarda bulundu.
Emre Yetkin ise yaptığı bir itirafla pek bir sempatik bulundu.
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Ekranların sevilen yüzü Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle milyonların beğenisini kazanmış bir isim.
Burcu Biricik, 2016 yılında sevgilisi Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuş, güzeller güzeli bir gelin olmuştu.
Geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi veren Burcu Biricik, şimdilerde kızına kavuşmak için gün sayıyor.
Aşerme yaşamadığını söyleyen ünlü isim, "Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum" demişti!
Son olarak Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan çift, hamilelik sürecine dair açıklamalarda bulundu.
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Muhabirlerin "yurtdışında mı doğacak?" sorusuna ise çiftten "hayır, yerli ve milli" cevabı geldi!
Emre Yetkin, sempatik gebe sendromuna yakalandığını söyledi.
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