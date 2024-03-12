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Kızına Kavuşmak İçin Gün Sayan Burcu Biricik, Doğumu Yurt Dışında mı Yapacağı Sorusuna Net Cevap Verdi

Kızına Kavuşmak İçin Gün Sayan Burcu Biricik, Doğumu Yurt Dışında mı Yapacağı Sorusuna Net Cevap Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 20:27

Kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, hamile tarzıyla da kendisine hayran bıraktı. Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan Biricik ve eşi Emre Yetkin, bu sürece dair açıklamalarda bulundu.

Emre Yetkin ise yaptığı bir itirafla pek bir sempatik bulundu.

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Ekranların sevilen yüzü Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle milyonların beğenisini kazanmış bir isim.

Ekranların sevilen yüzü Burcu Biricik, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle milyonların beğenisini kazanmış bir isim.

Haliyle kendisi magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Oyunculuğunu zirveye taşıyan isim, magazinde de yakından takip ediliyor.

Burcu Biricik, 2016 yılında sevgilisi Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuş, güzeller güzeli bir gelin olmuştu.

Burcu Biricik, 2016 yılında sevgilisi Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuş, güzeller güzeli bir gelin olmuştu.

Romantik ilişkileriyle sevilen çift, bugüne kadar ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi veren Burcu Biricik, şimdilerde kızına kavuşmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi veren Burcu Biricik, şimdilerde kızına kavuşmak için gün sayıyor.

Biricik, 'Kızımız geliyor' diyerek hem hamile olduğunu hem de bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı!

Aşerme yaşamadığını söyleyen ünlü isim, "Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum" demişti!

Aşerme yaşamadığını söyleyen ünlü isim, "Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum" demişti!

Son olarak Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan çift, hamilelik sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak Muhabir Online'ın sorularını yanıtlayan çift, hamilelik sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Kızlarının adının henüz belli olmadığını söyleyen çift, düşündüklerini belirtti. Biricik, hamilelik sürecinin de gayet iyi gittiğini anlattı.

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Muhabirlerin "yurtdışında mı doğacak?" sorusuna ise çiftten "hayır, yerli ve milli" cevabı geldi!

Muhabirlerin "yurtdışında mı doğacak?" sorusuna ise çiftten "hayır, yerli ve milli" cevabı geldi!

Tam röportaj bitmek üzereyken Emre Yetkin'in söylediği sempatik bir cümle ise dikkatlerden kaçmadı.

Emre Yetkin, sempatik gebe sendromuna yakalandığını söyledi.

Emre Yetkin, sempatik gebe sendromuna yakalandığını söyledi.

Sempatik gebelik, eşleri hamile olan erkeklerin belirli zamanlarda hamilelik belirtileri göstermesine deniyor. 

Acaba Burcu Hanım aşermezken, Emre Bey aşeriyor mudur? 😂

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