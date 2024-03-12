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Sahne Şovu Bile Cep Yakıyordu: Cem Yılmaz'ın Ramazan Bayramı'ndaki Lüks Kıbrıs Gösterisi Ne Kadar?

Sahne Şovu Bile Cep Yakıyordu: Cem Yılmaz'ın Ramazan Bayramı'ndaki Lüks Kıbrıs Gösterisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 18:43

Uzun bir süre sonra yeni gösterisiyle sahne alan Cem Yılmaz'ın hızla tükenen bilet fiyatları çok konuşulmuştu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Cem Yılmaz şimdi de Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne almak için hazırlanıyor. 

5 günlük bir paket halinde satışa sunulan lüks oteldeki oda fiyatları ise, haliyle cep yakıyor.

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Cem Yılmaz, komedi denilince Türkiye'nin aklına ilk gelen isimlerden biri.

Cem Yılmaz, komedi denilince Türkiye'nin aklına ilk gelen isimlerden biri.

Bugüne kadar pek çok sahne gösterisine imza atan, dizi ve filmlerle seyirciyi güldürmeyi başaran Cem Yılmaz, ülkemizin en popüler stan-upçılarından bir tanesi.

Bir süredir sahne gösterisine ara veren ünlü isim, dizi ve film projelerine ise tam gaz devam etmişti.

Bir süredir sahne gösterisine ara veren ünlü isim, dizi ve film projelerine ise tam gaz devam etmişti.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı pek çok dijital proje ile oldukça verimli bir dönemden geçen Cem Yılmaz'ın ne zaman sahnelere döneceği ise merak konusu olmuştu.

Cem Yılmaz sahnelere döndü dönmesine ama, bilet fiyatları cep yaktı!

Cem Yılmaz sahnelere döndü dönmesine ama, bilet fiyatları cep yaktı!

Satışa ilk çıkan biletlerde en ucuz kategorinin 495 TL olduğu, daha sonraki aylarda ise fiyatların arttığı görülmüştü. 

Mart ayının biletlerine zam gelmiş, en düşük bilet fiyatı 650 TL olurken en pahalı bilet fiyatı ise 7.500 TL olmuştu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Cem Yılmaz son gösterisini bir kez de Kıbrıs'ta, Ramazan Bayramı'nda sergileyecek.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Cem Yılmaz son gösterisini bir kez de Kıbrıs'ta, Ramazan Bayramı'nda sergileyecek.

Ancak gelin görün ki bilet fiyatları bu sefer cep değil, tüm banka hesabını yakacak gibi duruyor!

Cem Yılmaz, Kıbrıs'taki lüks bir otelde sahne alacak. Cem Yılmaz'ı izlemek için ise bayram paketi satın alıması gerekiyor.

Cem Yılmaz, Kıbrıs'taki lüks bir otelde sahne alacak. Cem Yılmaz'ı izlemek için ise bayram paketi satın alıması gerekiyor.

Bayram programının birinci gününde Cem Yılmaz, ikinci gününde Zara, üçüncü gününde ise Sibel Can sahne alacak.

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Bahçe manzaralı, standart oda fiyatı ise iki yetişkin için 114 bin TL civarında.

Bahçe manzaralı, standart oda fiyatı ise iki yetişkin için 114 bin TL civarında.

Daha lüks bir odada kalmak isteyenlerin ise 207 bin 750 TL'yi, lüks villada konaklamak isteyenlerin ise 237 bin 500 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor...

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