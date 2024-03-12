Sahne Şovu Bile Cep Yakıyordu: Cem Yılmaz'ın Ramazan Bayramı'ndaki Lüks Kıbrıs Gösterisi Ne Kadar?
Sahne Şovu Bile Cep Yakıyordu: Cem Yılmaz'ın Ramazan Bayramı'ndaki Lüks Kıbrıs Gösterisi Ne Kadar?
Uzun bir süre sonra yeni gösterisiyle sahne alan Cem Yılmaz'ın hızla tükenen bilet fiyatları çok konuşulmuştu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Cem Yılmaz şimdi de Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne almak için hazırlanıyor.
5 günlük bir paket halinde satışa sunulan lüks oteldeki oda fiyatları ise, haliyle cep yakıyor.
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Cem Yılmaz, komedi denilince Türkiye'nin aklına ilk gelen isimlerden biri.
Bir süredir sahne gösterisine ara veren ünlü isim, dizi ve film projelerine ise tam gaz devam etmişti.
Cem Yılmaz sahnelere döndü dönmesine ama, bilet fiyatları cep yaktı!
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Cem Yılmaz son gösterisini bir kez de Kıbrıs'ta, Ramazan Bayramı'nda sergileyecek.
Cem Yılmaz, Kıbrıs'taki lüks bir otelde sahne alacak. Cem Yılmaz'ı izlemek için ise bayram paketi satın alıması gerekiyor.
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Bahçe manzaralı, standart oda fiyatı ise iki yetişkin için 114 bin TL civarında.
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