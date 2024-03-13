Tarkan Yeni Albümünün Ne Zaman Çıkacağı Sorusu Karşısında 'Sabret İnci Tanem'e Bağladı
Tarkan Yeni Albümünün Ne Zaman Çıkacağı Sorusu Karşısında 'Sabret İnci Tanem'e Bağladı
Megastar Tarkan, yeni albüm çalışmaları için stüdyoya girdiğini duyurmuştu. Şöyle hareketli bir şarkıya hasret kaldığımız bugünlerde, Tarkan yeni albümünün çıkışına dair müjde verdi.
Fakat 'Sabret İnci Tanem' vurgusuyla...
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90'lı yılların sonuna ve 2000'lerin başına damgasını vurmuş olan Tarkan, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden.
Megastar olmanın hakkını veren Tarkan, yıllar geçmesine rağmen, enerjisinden de hiçbir şey kaybetmedi.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında konser veren Tarkan, yüz binlerce kişiye eşsiz bir gün yaşatmıştı.
Tarkan konserlerine hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor ancak kendisinin ne zaman yeni bir albüm çıkartacağı uzun bir süredir merak konusu.
Neyse ki Tarkan, dinleyenlerini daha fazla üzmedi, Şubat ayında stüdyoya girdiğini duyurdu!
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Tarkan'ın stüdyoya girdiğini görünce de albümün ne zaman çıkacağı daha da merak edilmeye başlandı.
Tarkan, "İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" diyerek albümün çok yakında çıkacağının müjdesini verdi.
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