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Tarkan Yeni Albümünün Ne Zaman Çıkacağı Sorusu Karşısında 'Sabret İnci Tanem'e Bağladı

Tarkan Yeni Albümünün Ne Zaman Çıkacağı Sorusu Karşısında 'Sabret İnci Tanem'e Bağladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 09:45

Megastar Tarkan, yeni albüm çalışmaları için stüdyoya girdiğini duyurmuştu. Şöyle hareketli bir şarkıya hasret kaldığımız bugünlerde, Tarkan yeni albümünün çıkışına dair müjde verdi.

Fakat 'Sabret İnci Tanem' vurgusuyla...

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90'lı yılların sonuna ve 2000'lerin başına damgasını vurmuş olan Tarkan, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden.

90'lı yılların sonuna ve 2000'lerin başına damgasını vurmuş olan Tarkan, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden.

Megastar lakaplı Tarkan, bugüne kadar aklımızdan çıkmayan şarkılara, danslara imzasını attı. Milyonlarca insanın da kalbini kazandı.

Megastar olmanın hakkını veren Tarkan, yıllar geçmesine rağmen, enerjisinden de hiçbir şey kaybetmedi.

Megastar olmanın hakkını veren Tarkan, yıllar geçmesine rağmen, enerjisinden de hiçbir şey kaybetmedi.

Şarkılarını hala büyük bir çoşkuyla seslendiren ünlü isim, enerjisiyle herkesi de harekete geçirmeyi başarıyor.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında konser veren Tarkan, yüz binlerce kişiye eşsiz bir gün yaşatmıştı.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında konser veren Tarkan, yüz binlerce kişiye eşsiz bir gün yaşatmıştı.

İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Tarkan şarkılarıyla İzmir'in kurtuluşunu kutlamıştı. Böyle bir çoşkuyu zaten ancak megastar Tarkan sağlayabilirdi!

Tarkan konserlerine hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor ancak kendisinin ne zaman yeni bir albüm çıkartacağı uzun bir süredir merak konusu.

Tarkan konserlerine hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor ancak kendisinin ne zaman yeni bir albüm çıkartacağı uzun bir süredir merak konusu.

Hit albümlerinin yanısıra son yıllarda singlelar çıkartmış olsa da, sevenleri Tarkan'dan şöyle dolu dolu bir albüm bekliyordu.

Neyse ki Tarkan, dinleyenlerini daha fazla üzmedi, Şubat ayında stüdyoya girdiğini duyurdu!

Neyse ki Tarkan, dinleyenlerini daha fazla üzmedi, Şubat ayında stüdyoya girdiğini duyurdu!
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Tarkan'ın stüdyoya girdiğini görünce de albümün ne zaman çıkacağı daha da merak edilmeye başlandı.

Tarkan'ın stüdyoya girdiğini görünce de albümün ne zaman çıkacağı daha da merak edilmeye başlandı.

Ünlü isim, son olarak stüdyodan yeni pozlarını paylaşarak bu soruya bir cevap verdi!

Tarkan, "İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" diyerek albümün çok yakında çıkacağının müjdesini verdi.

Tarkan, "İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" diyerek albümün çok yakında çıkacağının müjdesini verdi.

Şimdiden bayram ettik doğrusu!

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