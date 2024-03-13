İmaj Değişikliği Kervanına Katıldı: İlayda Alişan Saçlarında Doğal Rengine Döndü
İmaj Değişikliği Kervanına Katıldı: İlayda Alişan Saçlarında Doğal Rengine Döndü
Son zamanlarda pek çok ünlü ismin imajını değiştirdiği haberini almaya başladık. Bu kervana son olarak ünlü oyuncu İlayda Alişan da katıldı. Alişan, saçlarında doğal rengine dönmeyi tercih etti.
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Genç ve başarılı oyuncu İlayda Alişan, son olarak Ateş Kuşları dizisinde seyirci karşısına çıktı.
Genç isim, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
Çok geçmeden bu iddialar doğru çıktı, İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşklarını ilan ettiler.
İlayda Alişan, bugüne kadar pek çok imaj değişikliğine gitti.
Ancak kendisinin geçmiş yıllardan yaptığı paylaşımlarda, açık renk saçlarını da özlediğini görebiliyorduk!
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Yeni saçlarını sosyal medyada paylaşan İlayda Alişan, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Doğal rengine dönen İlayda Alişan'ın yeni tarzını nasıl buldunuz?
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