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İmaj Değişikliği Kervanına Katıldı: İlayda Alişan Saçlarında Doğal Rengine Döndü

İmaj Değişikliği Kervanına Katıldı: İlayda Alişan Saçlarında Doğal Rengine Döndü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.03.2024 - 08:55

Son zamanlarda pek çok ünlü ismin imajını değiştirdiği haberini almaya başladık. Bu kervana son olarak ünlü oyuncu İlayda Alişan da katıldı. Alişan, saçlarında doğal rengine dönmeyi tercih etti.

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Genç ve başarılı oyuncu İlayda Alişan, son olarak Ateş Kuşları dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Genç ve başarılı oyuncu İlayda Alişan, son olarak Ateş Kuşları dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde gördüğümüz İlayda Alişan, özellikle Ateş Kuşları dizisiyle oldukça beğenildi.

Genç isim, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Genç isim, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Geçtiğimiz aylarda kendisinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmiş, kalbini Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı söylenmişti.

Çok geçmeden bu iddialar doğru çıktı, İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşklarını ilan ettiler.

Çok geçmeden bu iddialar doğru çıktı, İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşklarını ilan ettiler.

Geçtiğimiz yıl başlayan ilişki, hala dolu dizgin devam ediyor. Kendilerini pek sık göremesek de ilişkilerinin devam ettiğini biliyoruz.

İlayda Alişan, bugüne kadar pek çok imaj değişikliğine gitti.

İlayda Alişan, bugüne kadar pek çok imaj değişikliğine gitti.

Özellikle saç rengini değiştirmeyi seven ünlü oyuncu, bir zamanlar neredeyse sarı olan saçlarını son zamanlarda siyah kullanmaya başlamıştı.

Ancak kendisinin geçmiş yıllardan yaptığı paylaşımlarda, açık renk saçlarını da özlediğini görebiliyorduk!

Ancak kendisinin geçmiş yıllardan yaptığı paylaşımlarda, açık renk saçlarını da özlediğini görebiliyorduk!

Son zamanlarda ünlülerin imaj değişikliği yaptığı bu kervana, İlayda Alişan da dahil oldu. Ünlü isim, saçlarını boyattı.

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Yeni saçlarını sosyal medyada paylaşan İlayda Alişan, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeni saçlarını sosyal medyada paylaşan İlayda Alişan, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Doğal rengine dönen İlayda Alişan'ın yeni tarzını nasıl buldunuz?

Doğal rengine dönen İlayda Alişan'ın yeni tarzını nasıl buldunuz?

Haydi yorumlara.

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