Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Çektiği Sahne Yüzünden Bayıldığını İtiraf Etti!
Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Çektiği Sahne Yüzünden Bayıldığını İtiraf Etti!
Daha önce Yargı'da Savcı Pars rolüyle şimdi de Bahar'da Timur karakteriyle karşımıza çıkan Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim ile Bu Gece programında çektiği bir sahne yüzünden bayıldığını itiraf etti.
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Yargı dizisindeki Savcı Pars rolüyle gönlümüzde taht kuran Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en popüler oyuncularından bir tanesi.
Yargı'dan kötü bir sonla ayrılan Ak'ı bir süre televizyon ekranlarında görememiştik fakat çok güzel bir diziyle yeniden karşımıza çıktı.
Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar isimli dizide Doktor Timur olarak izlemeye başladık kendisini. Yargı'da çok sevdiğimiz kadar Bahar dizisinde de pek hoşlanmıyoruz.
Zaman zaman bazı komikliklerle bize sevimli görünmeye çalışsa da biz Bahar'ın tarafını tutuyoruz. Neyse konumuz şimdi bambaşka.
Mehmet Yılmaz Ak yıllar önce Çukur'da Ersoy rolüne hayat vermişti. Dizinin fanları bu karakteri iyi bilir. Yıllar sonra ünlü oyuncudan Çukur'daki bir sahneyle ilgili güldüren bir itiraf geldi.
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Ak, Çukur'da vince asıldığı sahnede bayıldığını anlattı.
Mehmet Yılmaz Ak'ın anısını buadan dinleyebilirsiniz:
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