Kylie Jenner Yeni Parfümü 'Cosmic'in Lansmanında Resmen Dişil Enerjisini Konuşturdu

Kardashian-Jenner ailesinin biricik bebeği Kylie Jenner kozmetikten tekstile birçok kategoride ne kadar başarılı bir iş insanı olduğunu kanıtlamış durumda. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen 'Cosmic' isimli parfümünün satışının olduğu yerlerde ürün viral olmuş durumda. Bu ürününün çıkışını kutlamak için Kylie Jenner geçtiğimiz gün büyük bir parti verdi. Göz kamaştırdığı lansmandan kareleri Instagram hesabından paylaştı. Detaylar👇