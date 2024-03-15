Kylie Jenner Yeni Parfümü 'Cosmic'in Lansmanında Resmen Dişil Enerjisini Konuşturdu
Kylie Jenner Yeni Parfümü 'Cosmic'in Lansmanında Resmen Dişil Enerjisini Konuşturdu
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kardashian-Jenner ailesinin biricik bebeği Kylie Jenner kozmetikten tekstile birçok kategoride ne kadar başarılı bir iş insanı olduğunu kanıtlamış durumda. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen 'Cosmic' isimli parfümünün satışının olduğu yerlerde ürün viral olmuş durumda. Bu ürününün çıkışını kutlamak için Kylie Jenner geçtiğimiz gün büyük bir parti verdi. Göz kamaştırdığı lansmandan kareleri Instagram hesabından paylaştı. Detaylar👇
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Kendisi şu sıralar iş güç derken biraz meşgul. Hatta söylentilere göre Kylie'nin bu kadar işkolik olmasının sebebi, birkaç yıldır satamadığı evinin masraflarının çok olması.
Öyle ya da böyle kızımız çalışkan. Her yeni ürününde resmen yer yerinden oynuyor. Çıkardığı 'Cosmic' isimli parfüm mesela.
Tatlı ve zengin bir koku olarak tanımlanan bu yeni parfüm, yıldız çiçekli yasemin, kan portakalı, amber alt tonu, kırmızı şakayık alt tonu, vanilya misk ve sedir ağacı notaları içeriyor.
Kylie Jenner da bu muhteşem kokan parfümünün lansmanına aynı parfümü gibi müthiş derecede kışkırtıcı kırmızı renkli bir elbisesiyle katıldı.
Holmby Hills'teki malikanesinin koridorunda, etkinliğe hazırlanırken verdiği seksi pozlarla alevli kalpleri kalpleri topladı.
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Kylie, dalgalı esmer buklelerini zarif bir topuz haline getirerek göz kamaştırdı. Açıklamasına da "Olağanüstü. Dün gece Cosmic'in çıkışını kutlarken bu göz alıcılığa bayıldım." yazarak dişil enerjisini tavana çıkardı.
Ardından açıklamasına "Dün gece benimle birlikte Cosmic'i kutlamaya gelen herkese çok teşekkür ederim. Güzel ilk parfümüm için en güzel akşamdı. Sevgi aşırı fazlaydı ve çok çok minnettarım" yazarak şu fotoğrafları paylaştı.👇
Söylemeden geçemeyeceğiz, o sırt dekoltesi bizi bitirdi. Şu elbisenin rengi duruşu inanılmaz güzel. Bu elbisenin muadilinin linki falan varsa lütfen paylaşın!🥵
Partide arkadaşlarıyla eğlenirken paylaştığı pozlarla da dışarı çıkıp eğlenme isteğimizi arttırdı. Şu ortama Atiye'nin 'Salla' şarkısı 10/10 gitmez miydi sizce de?
Gelen yorumlara bakalım biraz da:
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"İkon Kris Jenner, Kylie Cosmetics çıktığında söylediklerinde haklıydı... "Kylie bence bir imparatorluk kurdun" Buna bayıldım, King Kylie ile gurur duyuyorum."
"Olağanüstü. Seksi."
"Hepimiz Cosmic'e kafayı takmış durumdayız."
"Neden Cosmic'i "k" ile yazmadıklarını merak ediyorum." Benim kafayı bir şeylere takma seviyesi...
"Neden depresyonda gibi görünüyor?"
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"Aneyyy."
"Harika görünüyordunnn."
Sizce şu ortama başka hangi şarkı gider? Yorumlarda buluşalım aşkolar...
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