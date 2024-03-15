Survivor'da Yaşadığı Tartışma Sonucunda Diskalifiye Olan Sema, Pınar'ın Elenişini Halay Çekerek Kutladı!
Survivor'da Yaşadığı Tartışma Sonucunda Diskalifiye Olan Sema, Pınar'ın Elenişini Halay Çekerek Kutladı!
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Survivor All Star 2024 sezonu bildiğiniz gibi kaoslar ve tartışmalar ile dikkat çekiyor. SMS sisteminin kalktığı bu yıl, neredeyse her bölüm farklı bir gerginlik izliyoruz.
Bu sezon tartışan birçok yarışmacısı olsa da sanıyoruz ki en şiddetlisi Sema ve Pınar arasında yaşanan gerginliklerdi. Hatırlarsanız Pınar'ın önceki yarışmalardan birinde Sema'ya "lohusa kadın gibisin" demesi ortalığı karıştırmıştı.
İkilinin arasındaki gerilim sürekli olarak artmış hatta Sema ve Pınar kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girmişlerdi.
İkilinin birbirlerine fiziksel temasta bulunduğu bu tartışma sonucunda ise Sema Survivor All Star 2024 sezonundan diskalifiye edilmişti.
Biliyorsunuz ki Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Pınar oldu. Sema Aydemir'in Pınar'ın elenmesine verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme geldi.
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Pınar Saka ile yaşadığı tartışma sonrasında diskalifiye olan Sema Aydemir, Pınar'ın elenişini halay çekerek kutladı!
İşte o anlar 👇🏻
Siz Sema Aydemir'in tepkisini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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