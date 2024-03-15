Survivor'da Yaşadığı Tartışma Sonucunda Diskalifiye Olan Sema, Pınar'ın Elenişini Halay Çekerek Kutladı!

Hatırlarsanız Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Hatta Sema yarışmaya dahil olur olmaz ikilinin arasındaki gerginlik büyük bir kavgaya dönüşmüş Sema diskalifiye olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Survivor'dan Pınar elendi ve Sema'nın yaptığı paylaşım gündeme geldi.