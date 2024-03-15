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Survivor'da Yaşadığı Tartışma Sonucunda Diskalifiye Olan Sema, Pınar'ın Elenişini Halay Çekerek Kutladı!

Survivor'da Yaşadığı Tartışma Sonucunda Diskalifiye Olan Sema, Pınar'ın Elenişini Halay Çekerek Kutladı!

survivor
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
15.03.2024 - 04:58

Hatırlarsanız Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Hatta Sema yarışmaya dahil olur olmaz ikilinin arasındaki gerginlik büyük bir kavgaya dönüşmüş Sema diskalifiye olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Survivor'dan Pınar elendi ve Sema'nın yaptığı paylaşım gündeme geldi.

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Survivor All Star 2024 sezonu bildiğiniz gibi kaoslar ve tartışmalar ile dikkat çekiyor. SMS sisteminin kalktığı bu yıl, neredeyse her bölüm farklı bir gerginlik izliyoruz.

Survivor All Star 2024 sezonu bildiğiniz gibi kaoslar ve tartışmalar ile dikkat çekiyor. SMS sisteminin kalktığı bu yıl, neredeyse her bölüm farklı bir gerginlik izliyoruz.

Bu sezon tartışan birçok yarışmacısı olsa da sanıyoruz ki en şiddetlisi Sema ve Pınar arasında yaşanan gerginliklerdi. Hatırlarsanız Pınar'ın önceki yarışmalardan birinde Sema'ya "lohusa kadın gibisin" demesi ortalığı karıştırmıştı.

Bu sezon tartışan birçok yarışmacısı olsa da sanıyoruz ki en şiddetlisi Sema ve Pınar arasında yaşanan gerginliklerdi. Hatırlarsanız Pınar'ın önceki yarışmalardan birinde Sema'ya "lohusa kadın gibisin" demesi ortalığı karıştırmıştı.

İkilinin arasındaki gerilim sürekli olarak artmış hatta Sema ve Pınar kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girmişlerdi.

İkilinin arasındaki gerilim sürekli olarak artmış hatta Sema ve Pınar kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girmişlerdi.

İkilinin birbirlerine fiziksel temasta bulunduğu bu tartışma sonucunda ise Sema Survivor All Star 2024 sezonundan diskalifiye edilmişti.

İkilinin birbirlerine fiziksel temasta bulunduğu bu tartışma sonucunda ise Sema Survivor All Star 2024 sezonundan diskalifiye edilmişti.

Biliyorsunuz ki Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Pınar oldu. Sema Aydemir'in Pınar'ın elenmesine verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme geldi.

Biliyorsunuz ki Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Pınar oldu. Sema Aydemir'in Pınar'ın elenmesine verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme geldi.
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Pınar Saka ile yaşadığı tartışma sonrasında diskalifiye olan Sema Aydemir, Pınar'ın elenişini halay çekerek kutladı!

Pınar Saka ile yaşadığı tartışma sonrasında diskalifiye olan Sema Aydemir, Pınar'ın elenişini halay çekerek kutladı!

İşte o anlar 👇🏻

Siz Sema Aydemir'in tepkisini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Sema Aydemir'in tepkisini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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