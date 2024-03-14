Erzurumlu Teyzenin Samimi Röportajına Acun Ilıcalı Kayıtsız Kalamadı
Erzurumlu Teyzenin Samimi Röportajına Acun Ilıcalı Kayıtsız Kalamadı
İftar sonrası bir sokak röportajında konuşan Erzurumlu teyzenin samimiyeti herkesi kendine hayran bıraktı. Hatta Acun Ilıcalı dahi bu içtenliğe kayıtsız kalamadı!
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Şimdilerde Survivor All Star 2024'ü sunarken her gün kaos ve şok üstüne şoktan bunalan Acun Ilıcalı, hayatında biraz olumlu şeyler arıyor!
Geçtiğimiz akşam Erzurumlu bir kadının iftar sonrası sokak röportajında konuştuğu anlar sosyal medyada herkesi gülümsetti.
Erzurumlu kadının içtenliği ve doğallığı izleyenleri hem güldürdü hem kalplerini ısıttı!
O anlara Acun Ilıcalı da kayıtsız kalmadı ve videoyu alıntılayarak kalp emojileri bıraktı!
Elbette "Erzurumlu teyzeyi Dominik'e götürecek misin?" yorumları da peşi ardına sıralandı! 😂
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