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Dizi ve Film Eleştirileriyle Tanınan Murat Soner, Rotasını Bahar’a Çevirince İzleyici “Orada Dur” Dedi

Dizi ve Film Eleştirileriyle Tanınan Murat Soner, Rotasını Bahar’a Çevirince İzleyici “Orada Dur” Dedi

Bahar Dizi
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 22:16

YouTube hesabından dizi ve filmler için çektiği eleştiri videolarıyla tanınan Murat Soner, hem nadiren yapım beğeniyor hem de acımasız yorumlarıyla ön plana çıkıyor. Bu sefer de Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'ı inceleyen Soner'in dans sahnesi hakkındaki enteresan yorum 'Nasıl yani?' diye sorgulattı.

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Aranızda YouTuber Murat Soner'i tanıyanlar vardır: Kendisi dizi ve filmler için çektiği eleştiri videolarıyla tanınıyor.

Aranızda YouTuber Murat Soner'i tanıyanlar vardır: Kendisi dizi ve filmler için çektiği eleştiri videolarıyla tanınıyor.

Bir yapımı övdüğü nadir görülen Soner'in ayrıca acımasız eleştirileri de dikkatleri çekmiyor değil.

Bir yapımı övdüğü nadir görülen Soner'in ayrıca acımasız eleştirileri de dikkatleri çekmiyor değil.

Murat Soner şimdi de "Bahar Bahar diye darladığınız videomuz sonunda geldi" diyerek sevilen dizi 'Bahar' hakkındaki yorumlarını paylaştı.

Murat Soner şimdi de "Bahar Bahar diye darladığınız videomuz sonunda geldi" diyerek sevilen dizi 'Bahar' hakkındaki yorumlarını paylaştı.
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Ancak videoda özellikle "Reytingi garantiye almak için bir doktoru Dilber gibi ortada dans ettiren senaristi, yapımcı da sevmiştir" yorumu tepki aldı.

Murat Soner'in bu yorumuna "Doktorlar dans edemez mi?" vb. yorumlar geldi.

Murat Soner'in bu yorumuna "Doktorlar dans edemez mi?" vb. yorumlar geldi.
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