Dizi ve Film Eleştirileriyle Tanınan Murat Soner, Rotasını Bahar’a Çevirince İzleyici “Orada Dur” Dedi

YouTube hesabından dizi ve filmler için çektiği eleştiri videolarıyla tanınan Murat Soner, hem nadiren yapım beğeniyor hem de acımasız yorumlarıyla ön plana çıkıyor. Bu sefer de Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'ı inceleyen Soner'in dans sahnesi hakkındaki enteresan yorum 'Nasıl yani?' diye sorgulattı.