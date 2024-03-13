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Mehmet Ali Erbil'in 12 Yıllık Eski Eşi İlk Kez Neden Boşandıklarını Anlattı: "Konuşarak Ayrılmadık"

Mehmet Ali Erbil'in 12 Yıllık Eski Eşi İlk Kez Neden Boşandıklarını Anlattı: "Konuşarak Ayrılmadık"

Mehmet Ali Erbil
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
13.03.2024 - 17:13

Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan sunucu Mehmet Ali Erbil'in 12 yıllık eski eşi Çiğdem Tunç niçin boşandıklarına dair detayları ilk kez anlattı...

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Bir döneme özellikle de Çarkıfelek programıyla damgasını vuran Mehmet Ali Erbil'i tanıyanlarınız vardır.

Bir döneme özellikle de Çarkıfelek programıyla damgasını vuran Mehmet Ali Erbil'i tanıyanlarınız vardır.

Şimdilerde ünlü sunucunun eski halinden eser kalmadı denebilir: En son TikTok'a katılması sevenlerini epey şaşırtmıştı.

Şimdilerde ünlü sunucunun eski halinden eser kalmadı denebilir: En son TikTok'a katılması sevenlerini epey şaşırtmıştı.

67 yaşındaki Erbil şu anda 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile birlikte: Çiftin ilişkisi bir küs, bir barışık devam ediyor...

67 yaşındaki Erbil şu anda 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile birlikte: Çiftin ilişkisi bir küs, bir barışık devam ediyor...

Erbil'in 12 yıllık eski eşi Çiğdem Tunç, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olarak ilişkilerine dair birçok ilki anlattı.

Erbil'in 12 yıllık eski eşi Çiğdem Tunç, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olarak ilişkilerine dair birçok ilki anlattı.

Mehmet Ali Erbil'den bahseden Tunç, eski eşini "Mehmet Ali Erbil ile 12 -15 sene boyunca yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeden bir çalışma hayatımız oldu" şeklinde yad etti.

Mehmet Ali Erbil'den bahseden Tunç, eski eşini "Mehmet Ali Erbil ile 12 -15 sene boyunca yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeden bir çalışma hayatımız oldu" şeklinde yad etti.

Ekranda, sahnede, ter türlü etkinliğin içinde ikimizde Türkiye'yi salladık.

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Tunç, "Ne olursa olsun arkasından konuşmak yaşanmışlıkları ifşa etmek olmaz. Mehmet Ali Erbil'in başına da nahoş hadiseler gelmiştir. Hep yanında oldum" dedi.

Tunç, "Ne olursa olsun arkasından konuşmak yaşanmışlıkları ifşa etmek olmaz. Mehmet Ali Erbil'in başına da nahoş hadiseler gelmiştir. Hep yanında oldum" dedi.

Tunç, Erbil ile ayrılıkları hakkında "Şöyle ki ayrılma değil o aslında..." şeklinde bahsetti.

Tunç, Erbil ile ayrılıkları hakkında "Şöyle ki ayrılma değil o aslında..." şeklinde bahsetti.

Ben evlendim, evlenince haliyle eski kafalı biriyim ben dedim bu kadar göz önünde olursam ben hata yapmasam da hatalı bir şey gelişir. Ve soyadını taşıdığım aileye incitebilir yazılan çizilen... Bir adım geri de durayım, dedim. O arada hızını alamayan Mehmet Ali Erbil'e tek başına projeler geldi. Tek başına gidip sunabiliyordu.

Tunç, "Konuşarak ayrılmadık. Kendiliğinden oldu. Hâlâ o benim hayatımdaki en kıymetli insanlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Konuşarak ayrılmadık. Kendiliğinden oldu. Hâlâ o benim hayatımdaki en kıymetli insanlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

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