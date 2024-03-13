Mehmet Ali Erbil'in 12 Yıllık Eski Eşi İlk Kez Neden Boşandıklarını Anlattı: "Konuşarak Ayrılmadık"

Ben evlendim, evlenince haliyle eski kafalı biriyim ben dedim bu kadar göz önünde olursam ben hata yapmasam da hatalı bir şey gelişir. Ve soyadını taşıdığım aileye incitebilir yazılan çizilen... Bir adım geri de durayım, dedim. O arada hızını alamayan Mehmet Ali Erbil'e tek başına projeler geldi. Tek başına gidip sunabiliyordu.