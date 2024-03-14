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Maskülen Tarzını Bir Kenara Bırakan Kristen Stewart'ın Jartiyerli Kombini Şaşırttı

Maskülen Tarzını Bir Kenara Bırakan Kristen Stewart'ın Jartiyerli Kombini Şaşırttı

Effy
Effy - Onedio Editörü
14.03.2024 - 21:43

Twilight serisinde Bella rolüyle hafızalara kazınan Kristen Stewart, o zamandan beri birbirinden kaliteli yapımlarda boy gösterdi. Maskülen tarzıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, jartiyerli kombini ile görenleri şaşırtmadı değil...

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Hepimizin 'Alacakaranlık' serisiyle tanıdığı Kristen Stewart'ı bir nesil Bella olarak hatırlıyor!

Hepimizin 'Alacakaranlık' serisiyle tanıdığı Kristen Stewart'ı bir nesil Bella olarak hatırlıyor!

Ancak Alacakaranlık serisinden beri kendisi birbirinden kaliteli yapımlarda rol aldı: En son Prenses Diana rolüyle dünya çapında ses getirmişti.

Ancak Alacakaranlık serisinden beri kendisi birbirinden kaliteli yapımlarda rol aldı: En son Prenses Diana rolüyle dünya çapında ses getirmişti.

Ünlü oyuncuyu yakından tanıyanlar kendisinin maskülen tarzını iyi bilir: Epey yakışıyor da!

Ünlü oyuncuyu yakından tanıyanlar kendisinin maskülen tarzını iyi bilir: Epey yakışıyor da!

Ancak sokak tarzına yeni bir soluk getiren Stewart, jartiyerli kombiniyle görenleri şaşırtmayı başardı.

Ancak sokak tarzına yeni bir soluk getiren Stewart, jartiyerli kombiniyle görenleri şaşırtmayı başardı.

Stewart, konuğu olduğu talk show çıkışında gazetecileri adeta büyüledi.

Stewart, konuğu olduğu talk show çıkışında gazetecileri adeta büyüledi.
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Ünlü oyuncuya görmeye alışık olmadığımız türden kombini çok yakıştırıldı.

Ünlü oyuncuya görmeye alışık olmadığımız türden kombini çok yakıştırıldı.
Ünlü oyuncuya görmeye alışık olmadığımız türden kombini çok yakıştırıldı.

Stewart için 'Ne yapsa yakışıyor!' diyebilir miyiz?

Stewart için 'Ne yapsa yakışıyor!' diyebilir miyiz?

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Boyle Diom

hala maskülen

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Eyşan

ezgi

Öyle de güzel, böyle de güzel. Çok güzel