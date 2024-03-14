Maskülen Tarzını Bir Kenara Bırakan Kristen Stewart'ın Jartiyerli Kombini Şaşırttı
Maskülen Tarzını Bir Kenara Bırakan Kristen Stewart'ın Jartiyerli Kombini Şaşırttı
Twilight serisinde Bella rolüyle hafızalara kazınan Kristen Stewart, o zamandan beri birbirinden kaliteli yapımlarda boy gösterdi. Maskülen tarzıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, jartiyerli kombini ile görenleri şaşırtmadı değil...
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Hepimizin 'Alacakaranlık' serisiyle tanıdığı Kristen Stewart'ı bir nesil Bella olarak hatırlıyor!
Ancak Alacakaranlık serisinden beri kendisi birbirinden kaliteli yapımlarda rol aldı: En son Prenses Diana rolüyle dünya çapında ses getirmişti.
Ünlü oyuncuyu yakından tanıyanlar kendisinin maskülen tarzını iyi bilir: Epey yakışıyor da!
Ancak sokak tarzına yeni bir soluk getiren Stewart, jartiyerli kombiniyle görenleri şaşırtmayı başardı.
Stewart, konuğu olduğu talk show çıkışında gazetecileri adeta büyüledi.
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Ünlü oyuncuya görmeye alışık olmadığımız türden kombini çok yakıştırıldı.
Stewart için 'Ne yapsa yakışıyor!' diyebilir miyiz?
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hala maskülen
Eyşan
Öyle de güzel, böyle de güzel. Çok güzel