Netflix'in Hit Dizisi 'Squid Game'in Yıldız Oyuncusu Oh Young-soo Cinsel Tacizle Suçlanıyor!
Netflix'in Hit Dizisi 'Squid Game'in Yıldız Oyuncusu Oh Young-soo Cinsel Tacizle Suçlanıyor!
Kaynak: https://www.straitstimes.com/life/ent...
'Squid Game' dizisinin hepimizi şoke eden finaliyle aklımıza kazınan oyuncu Oh Young-soo geçtiğimiz hafta cinsel tacizle suçlandı. Mahkeme önümüzdeki hafta yer alacak. Detaylar 👇
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Netfllix'in popüler dizisi 'Squid Game'deki şanssız ancak kurnaz yarışmacı rolüyle, Oh, 2022 Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı ve bu ödülü kazanan ilk Güney Koreli aktör oldu.
Aralık 2021'de bir kadın, 78 yaşındaki Güney Koreli aktöre karşı bir şikayette bulundu ve dava Şubat ayında savcılara gönderildi.
Ancak, 2017'de Oh'un kendisine uygunsuz dokunduğunu iddia eden kadın, polis kararına itiraz ettiğinde savcılar yeniden soruşturmaya başladılar.
Oh'un, savcılar tarafından yapılan soruşturma sırasında suçlamaları reddettiği bildirilirken, Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı, hükümetin düzenleme reformunu tanıtan Oh'u içeren kamu yararına reklamları kaldırdığını duyurdu.
Oh ile ilgili görüntüler ve gönderiler ayrıca Güney Kore hükümetinin YouTube kanalından ve Hükümet Politika Koordinasyon Ofisi'nin resmi web sitesinden de kaldırılmıştır.
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"Squid Game" oyuncusu Oh Young-soo, geçen hafta cinsel saldırı suçlamalarıyla suçlanmasının ardından, Kuzey Jeolla Eyaleti'nin Jeonju şehrinde 14 Ocak'ta sahnelenmesi planlanan "Love Letters" adlı sahne prodüksiyonundaki rolünden ayrıldı.
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