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Michelle Yeoh Emma Stone'un Oscar'ını Neden Jennifer Lawrence'a Verdiğini Açıkladı

Michelle Yeoh Emma Stone'un Oscar'ını Neden Jennifer Lawrence'a Verdiğini Açıkladı

Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 11:49

Michelle Yeoh Pazartesi günü, Stone sahnede ödülü kabul etmeden hemen önce Emma Stone'un en iyi kadın oyuncu Oscar'ını neden Jennifer Lawrence'a verdiğini açıkladı. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/mov...
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Oscar izleyicileri Pazar günü Stone'un ödülü neden doğrudan Yeoh'dan almadığını anlayamayınca kafaları karıştı ve bazıları bu anın Yeoh'ya karşı yapılan bir ırkçılıktan kaynaklandığı bile idda edildi. iddia etti.

Oscar izleyicileri Pazar günü Stone'un ödülü neden doğrudan Yeoh'dan almadığını anlayamayınca kafaları karıştı ve bazıları bu anın Yeoh'ya karşı yapılan bir ırkçılıktan kaynaklandığı bile idda edildi. iddia etti.

Pazar günü düzenlenen 2024 Oscar töreninde, beş eski en iyi kadın oyuncu Oscar'ı sahibi bu yılın adaylarının her birini tanıtmak için bir dakika ayırdı ve geçen yılın galibi Michelle Yeoh ödülü kazanana vermek üzere hazırlandı.

Pazar günü düzenlenen 2024 Oscar töreninde, beş eski en iyi kadın oyuncu Oscar'ı sahibi bu yılın adaylarının her birini tanıtmak için bir dakika ayırdı ve geçen yılın galibi Michelle Yeoh ödülü kazanana vermek üzere hazırlandı.

Stone'un adı okunduğunda ise Yeoh ödülü Jennifer Lawrence'a vermek için bir saniye daha bekledi, böylece Lawrence ödülü Stone'a verebilecekti.

Stone'un adı okunduğunda ise Yeoh ödülü Jennifer Lawrence'a vermek için bir saniye daha bekledi, böylece Lawrence ödülü Stone'a verebilecekti.

Everything Everywhere All At Once yıldızı, Stone ve Lawrence'ın arkadaşlığının kendisine kendisini ve "Bae'm Jamie Lee Curtis'i" hatırlattığını açıkladı.

Everything Everywhere All At Once yıldızı, Stone ve Lawrence'ın arkadaşlığının kendisine kendisini ve "Bae'm Jamie Lee Curtis'i" hatırlattığını açıkladı.

Curtis geçen yıl yine Everything Everywhere ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı.

"Kafanızı karıştırdım ama Oscar'ı size en iyi arkadaşınız Jennifer ile birlikte teslim ederken yaşadığınız o muhteşem anı paylaşmak istedim!!!" diye Yeoh Pazartesi günü Instagram'da yazdı.

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Lawrence, En İyi Kadın Oyuncu dalında 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar'ı kazandı.

Lawrence, En İyi Kadın Oyuncu dalında 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar'ı kazandı.

Pazar günü sahnede sunum yapmak için ayrıca Sally Field (1980'lerin Norma Rae ve 1985'in Places in the Heart), Charlize Theron (2004'ün Monster'ı) ve Jessica Lange (1995'in Blue Sky'ı ve 1983'ün Tootsie'sinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) vardı.

Stone, Pazar günü ödül için Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) ve Carey Mulligan (Maestro) gibi adayları geride bıraktı.

Stone, Pazar günü ödül için Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) ve Carey Mulligan (Maestro) gibi adayları geride bıraktı.

Bu, ikinci Oscar'ıdır, önceki kazandığı La La Land performansıyla 2017'de aldığı ödülün ardından gelmektedir. Daha önce, 2019'da The Favourite ve 2015'te Birdman için de aday gösterilmiştir.

Emma Stone, konuşmasında tüm diğer adaylarına teşekkür ederken, özellikle kazanması beklenen Gladstone'a bir ekstra an ayırdı.

Emma Stone, konuşmasında tüm diğer adaylarına teşekkür ederken, özellikle kazanması beklenen Gladstone'a bir ekstra an ayırdı.

'Bunu seninle paylaşıyorum,' dedi Gladstone'a. 'Senin karşında büyülenmiş durumdayım. Ve bunları birlikte yapmak gerçekten büyük bir onurdu; umarım daha fazla birlikte yapabiliriz.'

O anı buradan izleyebilirsiniz 👇

Peki siz Emma Stone'un Oscar'ı alması hakkına ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz Emma Stone'un Oscar'ı alması hakkına ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇
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