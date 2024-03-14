Michelle Yeoh Emma Stone'un Oscar'ını Neden Jennifer Lawrence'a Verdiğini Açıkladı
Michelle Yeoh Emma Stone'un Oscar'ını Neden Jennifer Lawrence'a Verdiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/mov...
Michelle Yeoh Pazartesi günü, Stone sahnede ödülü kabul etmeden hemen önce Emma Stone'un en iyi kadın oyuncu Oscar'ını neden Jennifer Lawrence'a verdiğini açıkladı. Detaylar 👇
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Oscar izleyicileri Pazar günü Stone'un ödülü neden doğrudan Yeoh'dan almadığını anlayamayınca kafaları karıştı ve bazıları bu anın Yeoh'ya karşı yapılan bir ırkçılıktan kaynaklandığı bile idda edildi. iddia etti.
Pazar günü düzenlenen 2024 Oscar töreninde, beş eski en iyi kadın oyuncu Oscar'ı sahibi bu yılın adaylarının her birini tanıtmak için bir dakika ayırdı ve geçen yılın galibi Michelle Yeoh ödülü kazanana vermek üzere hazırlandı.
Stone'un adı okunduğunda ise Yeoh ödülü Jennifer Lawrence'a vermek için bir saniye daha bekledi, böylece Lawrence ödülü Stone'a verebilecekti.
Everything Everywhere All At Once yıldızı, Stone ve Lawrence'ın arkadaşlığının kendisine kendisini ve "Bae'm Jamie Lee Curtis'i" hatırlattığını açıkladı.
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Lawrence, En İyi Kadın Oyuncu dalında 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar'ı kazandı.
Stone, Pazar günü ödül için Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) ve Carey Mulligan (Maestro) gibi adayları geride bıraktı.
Emma Stone, konuşmasında tüm diğer adaylarına teşekkür ederken, özellikle kazanması beklenen Gladstone'a bir ekstra an ayırdı.
O anı buradan izleyebilirsiniz 👇
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