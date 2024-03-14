Michelle Yeoh Emma Stone'un Oscar'ını Neden Jennifer Lawrence'a Verdiğini Açıkladı

Pazar günü sahnede sunum yapmak için ayrıca Sally Field (1980'lerin Norma Rae ve 1985'in Places in the Heart), Charlize Theron (2004'ün Monster'ı) ve Jessica Lange (1995'in Blue Sky'ı ve 1983'ün Tootsie'sinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) vardı.