Oscar Sonrasında Vanity Fair Partisinde Ünlerin Eğlenceli Anları Kameralara Yansıdı!

Pazar günü, Oppenheimer'in yedi ödül kazandığı bir geceyi yaşadıktan sonra, Hollywood'un en iyileri ve en parlakları saçlarını savurmaları için Vanity Fair Oscar Partisi'ne katılma fırsatını kaçırmadılar. Billie Eilish, Mark Ronson ve hatta Kim Kardashian gibi yıldızlar, Beverly Hills'teki partinin yer aldığı Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'ne gitti. O partide yaşananlar 👇