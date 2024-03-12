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Oscar Sonrasında Vanity Fair Partisinde Ünlerin Eğlenceli Anları Kameralara Yansıdı!

Oscar Sonrasında Vanity Fair Partisinde Ünlerin Eğlenceli Anları Kameralara Yansıdı!

Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 12:23

Pazar günü, Oppenheimer'in yedi ödül kazandığı bir geceyi yaşadıktan sonra, Hollywood'un en iyileri ve en parlakları saçlarını savurmaları için Vanity Fair Oscar Partisi'ne katılma fırsatını kaçırmadılar. Billie Eilish, Mark Ronson ve hatta Kim Kardashian gibi yıldızlar, Beverly Hills'teki partinin yer aldığı Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'ne gitti. O partide yaşananlar 👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Billie Eilish, Barbie filminden "What Was I Made For?" adlı şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı ödülünü kazandıktan sonra gururla elindeki ödülle poz verdi.

Billie Eilish, Barbie filminden "What Was I Made For?" adlı şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı ödülünü kazandıktan sonra gururla elindeki ödülle poz verdi.

Ödülünün ardından, rapçi Flavor Flav mutlu yıldıza Barbie temalı pembe taşlarla süslenmiş bir madalyon hediye etti.

Ödülünün ardından, rapçi Flavor Flav mutlu yıldıza Barbie temalı pembe taşlarla süslenmiş bir madalyon hediye etti.

Sabrina Carpenter, Barry Keoghan ve Finneas, da keyifli bir an paylaşırken kameralara yakalanmışlar.

Sabrina Carpenter, Barry Keoghan ve Finneas, da keyifli bir an paylaşırken kameralara yakalanmışlar.

Margot Robbie sizce de göz kamaştırmıyor mu?

Margot Robbie sizce de göz kamaştırmıyor mu?

Kris Jenner'da tabii ki de partideydi...

Kris Jenner'da tabii ki de partideydi...
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Ünlü yönetmen Nolan da ödüllerini gururla tutanlar arasındaydı.

Ünlü yönetmen Nolan da ödüllerini gururla tutanlar arasındaydı.

Rapçi Ice Spice'da göz kamaştıranlar arasındaydı!

Rapçi Ice Spice'da göz kamaştıranlar arasındaydı!

Yönetmen Steven Spielberg, partideki yıldızlar için sunulan şık akşam yemeğinden kaçınmayı tercih ederek burger yedi.

Yönetmen Steven Spielberg, partideki yıldızlar için sunulan şık akşam yemeğinden kaçınmayı tercih ederek burger yedi.

Peki siz bu parti hakkında ne düşünüyorsunuz? Epey eğlenceli geçmiş gibi görünmüyor mu? Yorumlarda buluşalım

Peki siz bu parti hakkında ne düşünüyorsunuz? Epey eğlenceli geçmiş gibi görünmüyor mu? Yorumlarda buluşalım

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