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"I'm Just Ken" Oscar Performansıyla İzleyenleri Büyüleyen Ryan Gosling Marilyn Monroe'dan mı Esinlenmiş?

"I'm Just Ken" Oscar Performansıyla İzleyenleri Büyüleyen Ryan Gosling Marilyn Monroe'dan mı Esinlenmiş?

Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 15:48

Ryan Gosling 2024 Oscar'ındaki 'I'm Just Ken' performansında, yıldız Marilyn Monroe'nun 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' videosunda giydiği ikonik pembe elbiseye övgü niteliğinde bir pembe takım elbise giydi. Detaylar 👇

Kaynak: https://people.com/2024-oscars-ryan-g...
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Pazar günü sahneye çıkan 43 yaşındaki Gosling, stilisti Mark Avery'nin Instagram gönderisinde ortaya çıkan özel tasarım Gucci takım elbiseyle süslenmişti. 👇

Pazar günü sahneye çıkan 43 yaşındaki Gosling, stilisti Mark Avery'nin Instagram gönderisinde ortaya çıkan özel tasarım Gucci takım elbiseyle süslenmişti. 👇

Sosyal medya kullanıcıları, hemen Monroe'nun unutulmaz şarkısı 'Gentlemen Prefer Blondes' filmindeki paralelleri çizmeye başladı.

İkonik filmden sahnede, 1962'de 36 yaşında hayatını kaybeden aktris, William "Billy" Travilla tarafından tasarlanmış göz alıcı sıcak pembe bir elbiseyle izleyicileri büyülemişti.

İkonik filmden sahnede, 1962'de 36 yaşında hayatını kaybeden aktris, William "Billy" Travilla tarafından tasarlanmış göz alıcı sıcak pembe bir elbiseyle izleyicileri büyülemişti.

Erkek arka plan dansçıları siyah takımlar giymişlerdi ve uyumlu pembe aksesuarlar ve papyonlar takmışlardı.

Benzer şekilde, Gosling'in Oscar performansında, arka plandaki dansçı grubu siyah-beyaz takımlar giymişti ve bu takımlar pembe kurdelelerle süslenmişti.

Benzer şekilde, Gosling'in Oscar performansında, arka plandaki dansçı grubu siyah-beyaz takımlar giymişti ve bu takımlar pembe kurdelelerle süslenmişti.

Takımlar, pembe papyonlar, sıcak pembe çoraplar ve üzerinde 'Özellikle Ken için yapıldı' yazılı kovboy şapkaları ile tamamlanmıştı.

Gosling'e sahnede takım elbise ve kovboy şapkasıyla eşlik edenler arasında Scott Evans, Simu Liu, Kingsley Ben Adir ve Ncuti Gatwa bulunuyordu.

Gosling'e sahnede takım elbise ve kovboy şapkasıyla eşlik edenler arasında Scott Evans, Simu Liu, Kingsley Ben Adir ve Ncuti Gatwa bulunuyordu.

Ayrıca sahnede Mark Ronson da ona eşlik etti.

Büyük çizgi film Barbie başlarıyla çevrili ve Ken'ler tarafından taşınan Gosling'e daha sonra gitaristler Slash ve Wolfgang Van Halen eşlik etti ve epik performansı sonlandırdı.

Büyük çizgi film Barbie başlarıyla çevrili ve Ken'ler tarafından taşınan Gosling'e daha sonra gitaristler Slash ve Wolfgang Van Halen eşlik etti ve epik performansı sonlandırdı.

Seyirciye geri döndüğünde, Gosling, Barbie kostarlarından America Ferrera ve yönetmen Greta Gerwig gibi izleyicilerden büyük bir coşkuyla karşılandı ve ikonik şarkıya eşlik ettiler.

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Merak edenler için o performans 👇

Peki siz Ryan'ın bu performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz Ryan'ın bu performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

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