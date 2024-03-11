"I'm Just Ken" Oscar Performansıyla İzleyenleri Büyüleyen Ryan Gosling Marilyn Monroe'dan mı Esinlenmiş?
"I'm Just Ken" Oscar Performansıyla İzleyenleri Büyüleyen Ryan Gosling Marilyn Monroe'dan mı Esinlenmiş?
Kaynak: https://people.com/2024-oscars-ryan-g...
Ryan Gosling 2024 Oscar'ındaki 'I'm Just Ken' performansında, yıldız Marilyn Monroe'nun 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' videosunda giydiği ikonik pembe elbiseye övgü niteliğinde bir pembe takım elbise giydi. Detaylar 👇
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Pazar günü sahneye çıkan 43 yaşındaki Gosling, stilisti Mark Avery'nin Instagram gönderisinde ortaya çıkan özel tasarım Gucci takım elbiseyle süslenmişti. 👇
İkonik filmden sahnede, 1962'de 36 yaşında hayatını kaybeden aktris, William "Billy" Travilla tarafından tasarlanmış göz alıcı sıcak pembe bir elbiseyle izleyicileri büyülemişti.
Benzer şekilde, Gosling'in Oscar performansında, arka plandaki dansçı grubu siyah-beyaz takımlar giymişti ve bu takımlar pembe kurdelelerle süslenmişti.
Gosling'e sahnede takım elbise ve kovboy şapkasıyla eşlik edenler arasında Scott Evans, Simu Liu, Kingsley Ben Adir ve Ncuti Gatwa bulunuyordu.
Büyük çizgi film Barbie başlarıyla çevrili ve Ken'ler tarafından taşınan Gosling'e daha sonra gitaristler Slash ve Wolfgang Van Halen eşlik etti ve epik performansı sonlandırdı.
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