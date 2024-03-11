Ken'in Performansından Cena'nın Sahneye Çıplak Çıkmasına Kadar Oscar Töreninin En İyi 10 Anı!

Pazar gününün törenine, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra duygusal bir kabul konuşması ile başlayan Da'Vine Joy Randolph, sahneye geldiğinde zaten gözyaşları içindeydi. Konuşmasına 'Tanrı ne kadar iyi' diyerek başladı.

'Onca insanın hayatıma girmesi ve benim için burada olması' diyerek teşekkür etti ve annesine de bir selam gönderdi, onu oyunculuk yapmaya teşvik ettiği için minnettar olduğunu belirtti.

Kapanışı ise şu sözlerle yaptı: 'Tanrı'ya dua ediyorum ki bunu daha fazla yapabileyim. Beni fark ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bereketli bir gece geçirmenizi dilerim. Teşekkür ederim.'