Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ken'in Performansından Cena'nın Sahneye Çıplak Çıkmasına Kadar Oscar Töreninin En İyi 10 Anı!

Ken'in Performansından Cena'nın Sahneye Çıplak Çıkmasına Kadar Oscar Töreninin En İyi 10 Anı!

Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 16:12

Geçtiğimiz pazar günü, Hollywood'un en büyük yıldızları, 2024 Oscar'ında filmdeki başarıları kutlamak için bir araya geldi. Tören, ilk kez ödül kazananlardan geceye damgasını vuran müzik adaylarının büyüleyici performanslarına kadar büyük anlarla doluydu. Büyük gecenin en iyi 10 anı aşağıda 👇

Kaynak: https://people.com/oscars-2024-best-m...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Da'Vine Joy Randolph'un kazandığı an ve yaptığı konuşma:

1. Da'Vine Joy Randolph'un kazandığı an ve yaptığı konuşma:

Pazar gününün törenine, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandıktan sonra duygusal bir kabul konuşması ile başlayan Da'Vine Joy Randolph, sahneye geldiğinde zaten gözyaşları içindeydi. Konuşmasına 'Tanrı ne kadar iyi' diyerek başladı.

'Onca insanın hayatıma girmesi ve benim için burada olması' diyerek teşekkür etti ve annesine de bir selam gönderdi, onu oyunculuk yapmaya teşvik ettiği için minnettar olduğunu belirtti.

Kapanışı ise şu sözlerle yaptı: 'Tanrı'ya dua ediyorum ki bunu daha fazla yapabileyim. Beni fark ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bereketli bir gece geçirmenizi dilerim. Teşekkür ederim.'

"Da'Vine Joy Randolph En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında #Oscar ödülünü kazandı." 👇

2. John Cena'nın sahneye ''her şeyiyle'' çıktığı o an:

2. John Cena'nın sahneye ''her şeyiyle'' çıktığı o an:

Diğer ünlüler kıyafetler ve smokinlerle sahnede boy gösterdiler. John Cena ise  En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü sunmak için sadece devasa bir zarf ile sahneye çıkarak eğlenceli bir an yaratırken herkesi de şoke etti. Bu neredeyse çıplak an, sunucu Jimmy Kimmel'ın 1974 Oscar streaker olayına bir gönderme olarak Cena'yı sahneye davet ettiğinde yaşandı.

Daha fazla bilgi için 👇

"John Cena'nın Oscar'da "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü ÇIPLAK sunması 😭" 👇

3. Duygusal 'Bettlejuice' buluşması:

3. Duygusal 'Bettlejuice' buluşması:

Michael Keaton ve Catherine O'Hara, filmleri prömiyer yaptıktan otuz beş yıl sonra, sahneye çıkarak En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Makyaj ve Saç Stili ödüllerini sunarken 'Bettlejuice' buluşması yaşadılar. 

Not: her ikisi de Poor Things ekibine gitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Oscar! Oscar! Oscar! Catherine O'Hara ve Michael Keaton bir Beetlejuice buluşması yaşadılar" 👇

4. Emily Blunt ve Ryan Gosling'in "Barbenheimer" hakkındaki laf atışması:

4. Emily Blunt ve Ryan Gosling'in "Barbenheimer" hakkındaki laf atışması:

Pazar günü töreninde başka bir kahkaha tufanı anında, Emily Blunt ve Ryan Gosling sahneye çıkarak dublör performanslarına saygılarını sunmaya karar verdiler  ve 'Barbenheimer' adı altında birbirleriyle dalga geçmek için bu fırsatı kullandılar.

'Yani, biraz soğuk bir merhaba,' Oppenheimer yıldızı Barbie'nin Ken'ine dedi. 'Hiç değil - sadece bu Barbenheimer rekabetini artık arkamızda bırakabildiğimiz için mutluyum,' diye yanıtladı Gosling.

'Bu doğru, işte Ken ve Kitty, tüm o şeyleri tozların içine bırakan,' Blunt devam etti. 'Ve bu ödül sezonunun geliş şekli, pek de bir rekabet değildi, yani, sadece bırak gitsin.'

'Evet, haklısınız, iyi gidiyorsunuz, tebrikler, ama neden Barbenheimer dediklerini ve bunu Oppenbarbie olarak adlandırmadıklarını anladım gibi geliyor,' diye şaka yaptı Gosling. 'Sizler Barbie'nin eteklerine yapışmıştınız tüm yaz boyunca, o yüzden işte sonunda kuyruğunuzda bulunuyorsunuz.'

Montaja başlamadan önce, Blunt birkaç tane daha sataşma yapmaktan emin oldu.

'Bunu bana Ken açıkladığı için teşekkürler, Bay İşte-ben-adaylığı-kazanmak- için-karnımı-boyamalıyım - Robert Downey Jr. bunu yapmıyor,' diye devam etti Blunt. 'Robert Downey karın kaslarını boyamadı,' diye ekledi ve ardından Gosling mikrofonu kapıp 'Şaka yapıyorsun!' diye bağırdı.

"Emily Blunt ve Ryan Gosling #Oscars" 👇

5. Ryan Gosling'in çok konuşulan 'I'm Just Ken' performansı:

5. Ryan Gosling'in çok konuşulan 'I'm Just Ken' performansı:

Ryan Gosling, üzerinde işlemeli parlak pembe bir takım elbise ile sahneye çıkarak seyirciyi ayağa kaldırdı ve bir grup Ken ile birlikte Oscar'a aday gösterilen 'I'm Just Ken' şarkısını söyledi. Şarkıya seyirci arasında Billie Eilish ve Margot Robbie'nin gülüşmeleri arasında oturarak başladı.

Daha sonra sahneye çıktı, burada ona oyuncu arkadaşları Scott Evans, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir ve Ncuti Gatwa ile birlikte müzisyenler Mark Ronson, Slash ve Wolfgang Van Halen eşlik etti. Şarkı sonunda başka bir Barbie marşı olan 'What Was I Made For?'a kazanmasına rağmen, performansı kesinlikle Ken-yeterliydi.

Daha fazla bilgi için bakabilirsin 👇

"Ryan Gosling #Oscars 🎤 da 'I'm Just Ken' performansını sergiliyor" 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Anatomy of a Fall" köpeği Messi'nin Oscar'da kendi koltuğunu alması:

6. "Anatomy of a Fall" köpeği Messi'nin Oscar'da kendi koltuğunu alması:

""Anatomy of a Fall"daki köpek halka açık bir yerdeyken ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunda tıpkı Cillian Murphy'ye benziyor, çok tatlı. seni seviyorum Messi" 👇

7. Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito'nun 'Twins' buluşması:

7. Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito'nun 'Twins' buluşması:

30 yıldan fazla bir aradan sonra başka bir buluşma daha! Pazar akşamı Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito sahneye çıkarak sunuculuk yaptılar ve böylece ortak geçmişlerine bir selam verdiler.

'Bakın, bu kadar güzel, değil mi?' dedi DeVito. 'Bakın herkese. Çok güzel bakın. Arnold ve ben, oldukça açık bir nedenle birlikte sunum yapıyoruz.'

'İkimize de Batman'i öldürmeye çalıştık,' diye ekledi Schwarzenegger, 1997 yapımı Batman & Robin filmindeki Mr. Freeze rolüne ve DeVito'nun 1992 yapımı Batman Returns'teki Penguin rolüne atıfta bulunarak.

Schwarzenegger ve DeVito, ünlü olarak 1988 yapımı Twins filminde birlikte başrol oynamışlardı.

"Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito, Batman rolünde kendilerini dövdüğü için Michael Keaton'ı azarlıyor. "İşte burada! Çok fazla cesaretin var!”"

8. Sean Lennon, annesi Yoko Ono'ya 'Anneler Günü' kutlaması yapması:

8. Sean Lennon, annesi Yoko Ono'ya 'Anneler Günü' kutlaması yapması:

'Teşekkür ederim, hızlıca söylemek istiyorum, annem bu Şubat ayında 91 yaşına girdi,' diye başladı Lennon. 'Ve bugün Birleşik Krallık'ta Anneler Günü, bu yüzden herkes lütfen, 'Anneler Günün kutlu olsun, Yoko' diyebilir mi?' dedi ve izleyiciler 'Anneler Günün kutlu olsun, Yoko!' diye yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Sean Lennon, 91 yaşındaki Yoko Ono'nun Anneler Günü'nü kutladı. #Oscars" 👇

9. Kate McKinnon, Jeff Goldblum'a "lezzetli çıplak fotoğraflarını" gönderdiği şakası:

9. Kate McKinnon, Jeff Goldblum'a "lezzetli çıplak fotoğraflarını" gönderdiği şakası:

Gecenin başka bir komik anında, Barbie'nin yıldızlarından Kate McKinnon ve America Ferrera, En İyi Belgesel Kısa Film ödülünü sunmak için birlikte mikrofonun arkasına geçtiler ve bunu yapmadan önce geçmişteki ünlü belgeselleri sıralamaya başladılar. McKinnon daha sonra Jurassic Park filmlerinin gerçek hikayeler olduğunu şaka yaptı, bunun üzerine hızla düzeltildi.

'Ama Jeff Goldblum gerçek değil mi?' diye sordu McKinnon.

'Hayır,' dedi Ferrera.

'Peki, o zaman zarif çıplak fotoğraflarımı kime gönderiyordum?' diye sordu McKinnon ve kalabalık gülmeye başladı. Kamera ardından yönetmen Steven Spielberg'ü gösterdi, kalabalık daha da yüksek sesle gülerken parmağını kendine doğru işaret etti.

"#Oscars dan en iyi gif. 🤣" 👇

10. Scott George, 'Wahzhazhe (Kendi Halkım İçin Bir Şarkı)' adlı performansını sergilemesi:

10. Scott George, 'Wahzhazhe (Kendi Halkım İçin Bir Şarkı)' adlı performansını sergilemesi:

Killers of the Flower Moon filminden Oscar'a aday gösterilen şarkılarını kutlamak için Scott George, 'Wahzhazhe (Kendi Halkım İçin Bir Şarkı)' adlı canlı performansıyla Osage Şarkıcılar ile birlikte sahne aldı. Bu an, davul çalma ve dansla dolu bir performansla gerçekleşti ve seyirciden ayakta alkış aldı.

"Scott George ve Osage Şarkıcıları #Oscars da 'KILLERS OF THE FLOWER MOON'dan "Wahzhazhe (A Song For My People)" şarkısını seslendiriyor" 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki bu anlardan hangisi sizce en iyisiydi? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki bu anlardan hangisi sizce en iyisiydi? Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?