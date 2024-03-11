Ken'in Performansından Cena'nın Sahneye Çıplak Çıkmasına Kadar Oscar Töreninin En İyi 10 Anı!
Ken'in Performansından Cena'nın Sahneye Çıplak Çıkmasına Kadar Oscar Töreninin En İyi 10 Anı!
Kaynak: https://people.com/oscars-2024-best-m...
Geçtiğimiz pazar günü, Hollywood'un en büyük yıldızları, 2024 Oscar'ında filmdeki başarıları kutlamak için bir araya geldi. Tören, ilk kez ödül kazananlardan geceye damgasını vuran müzik adaylarının büyüleyici performanslarına kadar büyük anlarla doluydu. Büyük gecenin en iyi 10 anı aşağıda 👇
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1. Da'Vine Joy Randolph'un kazandığı an ve yaptığı konuşma:
2. John Cena'nın sahneye ''her şeyiyle'' çıktığı o an:
3. Duygusal 'Bettlejuice' buluşması:
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4. Emily Blunt ve Ryan Gosling'in "Barbenheimer" hakkındaki laf atışması:
5. Ryan Gosling'in çok konuşulan 'I'm Just Ken' performansı:
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6. "Anatomy of a Fall" köpeği Messi'nin Oscar'da kendi koltuğunu alması:
7. Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito'nun 'Twins' buluşması:
8. Sean Lennon, annesi Yoko Ono'ya 'Anneler Günü' kutlaması yapması:
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9. Kate McKinnon, Jeff Goldblum'a "lezzetli çıplak fotoğraflarını" gönderdiği şakası:
10. Scott George, 'Wahzhazhe (Kendi Halkım İçin Bir Şarkı)' adlı performansını sergilemesi:
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Peki bu anlardan hangisi sizce en iyisiydi? Yorumlarda buluşalım 👇
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