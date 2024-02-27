Ryan Gosling'in Oscar Performansı: Ken 'I'm Just Ken' Şarkısını Oscar'da Canlı Seslendirecek!

Eğer Gosling'in Oscar'larda 'I'm Just Ken'i canlı olarak seslendirmek istememesi durumunda başka bir şarkıcıyı değiştirme olasılığı var mı sorulduğunda, Ronson şunları söyledi: 'Hayır. Bence eğer Ryan yapmazsa, o zaman biz de yapmayacağız.'