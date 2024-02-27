Ryan Gosling'in Oscar Performansı: Ken 'I'm Just Ken' Şarkısını Oscar'da Canlı Seslendirecek!
Ryan Gosling'in Oscar Performansı: Ken 'I'm Just Ken' Şarkısını Oscar'da Canlı Seslendirecek!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ry...
'Barbie' filmi ve Oscar tartışmasının uzamasıyla aday gösterilen Ryan Gosling'in Oscar'da yer alıp almayacağı çok tartışıldı. Gosling'in ve şarkının ocak ayında adaylıklarını almasından bu yana, şarkıcı ödül töreninde şarkı söylemeyi kabul edip etmeyeceği büyük bir soru işaretiydi. Spekülasyonların ardından, Ryan Gosling'in resmi olarak 'I'm Just Ken'i canlı olarak Oscar'larda seslendireceği kesinleşti. Detaylar 👇
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Kaynaklar, oyuncunun 10 Mart'ta düzenlenecek 96. yıllık törende "Barbie"den Akademi Ödülü'ne aday gösterilen şarkıyı seslendireceğini Variety'e söyledi.
Gosling, Ken olarak yaptığı oyunculukla bir oyunculuk Oscar'ına aday gösterildi.
Grammy'de Variety'e konuşan şarkının yazarı Mark Ronson, Gosling'in Akademi Ödülleri'nde performans sergilemesinin hayali olduğunu söyledi.
"I'm Just Ken", En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar adaylığı alan iki "Barbie" şarkısından biri.
İşte o çok tartışma yaratan şarkı 👇
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