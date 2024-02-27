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Ryan Gosling'in Oscar Performansı: Ken 'I'm Just Ken' Şarkısını Oscar'da Canlı Seslendirecek!

Ryan Gosling'in Oscar Performansı: Ken 'I'm Just Ken' Şarkısını Oscar'da Canlı Seslendirecek!

Barbie film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 12:29

'Barbie' filmi ve Oscar tartışmasının uzamasıyla aday gösterilen Ryan Gosling'in Oscar'da yer alıp almayacağı çok tartışıldı. Gosling'in ve şarkının ocak ayında adaylıklarını almasından bu yana, şarkıcı ödül töreninde şarkı söylemeyi kabul edip etmeyeceği büyük bir soru işaretiydi. Spekülasyonların ardından, Ryan Gosling'in resmi olarak 'I'm Just Ken'i canlı olarak Oscar'larda seslendireceği kesinleşti. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ry...

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Kaynaklar, oyuncunun 10 Mart'ta düzenlenecek 96. yıllık törende "Barbie"den Akademi Ödülü'ne aday gösterilen şarkıyı seslendireceğini Variety'e söyledi.

Kaynaklar, oyuncunun 10 Mart'ta düzenlenecek 96. yıllık törende "Barbie"den Akademi Ödülü'ne aday gösterilen şarkıyı seslendireceğini Variety'e söyledi.

Gosling'in Şubat ayının başında Variety dergisi için verdiği röportajda, Akademi'nin henüz ona performans için teklif yapmadığını ısrarla belirtti. 'Benim yapmam riskli olabilir,' dedi.

Gosling, Ken olarak yaptığı oyunculukla bir oyunculuk Oscar'ına aday gösterildi.

Gosling, Ken olarak yaptığı oyunculukla bir oyunculuk Oscar'ına aday gösterildi.

'Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama açığım.' diye de ekledi oyuncu.

Grammy'de Variety'e konuşan şarkının yazarı Mark Ronson, Gosling'in Akademi Ödülleri'nde performans sergilemesinin hayali olduğunu söyledi.

Grammy'de Variety'e konuşan şarkının yazarı Mark Ronson, Gosling'in Akademi Ödülleri'nde performans sergilemesinin hayali olduğunu söyledi.

Eğer Gosling'in Oscar'larda 'I'm Just Ken'i canlı olarak seslendirmek istememesi durumunda başka bir şarkıcıyı değiştirme olasılığı var mı sorulduğunda, Ronson şunları söyledi: 'Hayır. Bence eğer Ryan yapmazsa, o zaman biz de yapmayacağız.'

"I'm Just Ken", En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar adaylığı alan iki "Barbie" şarkısından biri.

"I'm Just Ken", En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar adaylığı alan iki "Barbie" şarkısından biri.

Diğeri, 'I'm Just Ken' ve diğer 'Barbie' hiti 'Dance the Night'ı geride bırakarak En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı dalında Grammy kazanan Billie Eilish ve Finneas tarafından 'What Was I Made For?' oldu.

İşte o çok tartışma yaratan şarkı 👇

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