Oscar'la Göklerde Altın Ahududu'yla Yerlerde: Birbirinin Tamamen Zıttı Olan İki Ödülü Kazanan Oyuncular!
Oscar'la Göklerde Altın Ahududu'yla Yerlerde: Birbirinin Tamamen Zıttı Olan İki Ödülü Kazanan Oyuncular!
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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Oscar ödülü pek çok oyuncu için kariyerlerinde ulaşılması gereken zirve olarak görülür.
Yıllar boyu sürdürülen başarılı performanslar sonucu Akademi tarafından takdir edilmek tarifi zor bir mutluluk kaynağı olsa gerek.
Ancak film endüstrisinin bir başka yüzü de var: Altın Ahududu Ödülleri. Her yıl sinemada en kötü olarak değerlendirilen filmler ve performanslar bu ödüllerle "ödüllendirilir".
Bu iki zıt ödülü de kazanmış oyuncular var ki bu durum sinema kariyerlerinde benzersiz bir kontrast oluşturur. Şimdi gelin ve bu oyuncular kimmiş birlikte keşfedelim. 👇
1. Tom Hanks - Oscarlar: Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994) / Altın Ahududu: Elvis (2022)
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2. Halle Berry - Oscar: Monster's Ball (2001) / Altın Ahududu: Catwoman (2004)
3. Al Pacino - Oscar: Scent of a Woman (1992) / Altın Ahududu: Jack and Jill (2011)
4. Nicole Kidman - Oscar: The Hours (2002) / Altın Ahududu: Bewitched (2005)
5. Leonardo DiCaprio - Oscar: The Revenant (2015) / Altın Ahududu: The Man in the Iron Mask (1998)
6. Sandra Bullock - Oscar: The Blind Side (2009) / Altın Ahududu: All About Steve (2009)
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7. Eddie Redmayne - Oscar: The Theory of Everything (2014) / Altın Ahududu: Jupiter Ascending (2015)
8. Marlon Brando - Oscarlar: On the Waterfront (1954), The Godfather (1972) / Altın Ahududu: The Island of Dr. Moreau (1996)
9. Brad Pitt - Oscar: 12 Years a Slave (2013) / Altın Ahududu: Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
10. Faye Dunaway - Oscar: Network (1976) / Altın Ahududu: Mommie Dearest (1981)
11. Kevin Kline - Oscar: A Fish Called Wanda (1988) / Altın Ahududu: Wild Wild West (1999)
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12. Laurence Olivier - Oscar: Hamlet (1948) / Altın Ahududu: Inchon (1981)
13. Kevin Costner - Oscar: Dances with Wolves (1990) / Altın Ahududu: Robin Hood: Prince of Thieves (1991), Wyatt Earp (1994), The Postman (1997)
14. Kim Basinger - Oscar: L.A. Confidential (1997) / Altın Ahududu: Fifty Shades Darker (2017)
15. Roberto Benigni - Oscar: Life Is Beautiful (1997) / Altın Ahududu: Pinocchio (2002)
16. Liza Minnelli - Oscar: Cabaret (1972) / Altın Ahududu: Rent-a-Cop (1987), Arthur 2: On The Rocks (1988)
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17. Charlton Heston - Oscar: Ben Hur (1959), Altın Ahududu: Planet of the Apes (1968), Cats & Dogs (2001), And Your Mother Too (2001)
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