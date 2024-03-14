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Türkiye'nin En Zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki Lüks Evinden Fotoğraflar Geldi

Türkiye'nin En Zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki Lüks Evinden Fotoğraflar Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.03.2024 - 13:37

Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Rahmi Koç'un serveti, son olarak 2.8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Amerika'ya seyahat etti. 

Habertürk'ün aktardığına göre, Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinden fotoğraflar geldi.

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin en zengin kişileri arasında yer alıyor.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin en zengin kişileri arasında yer alıyor.

2024 yılının Şubat ayındaki verilere göre, Rahmi Koç, Türkiye'nin en zengin kişileri arasında 5. sırada yer alıyor. Rahmi Koç'un serveti, 2.8 milyar dolar olarak biliniyor.

Rahmi Koç, katıldığı bir programda Türkiye'nin en büyük sorununun kalabalık nüfus olduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.

Rahmi Koç, katıldığı bir programda Türkiye'nin en büyük sorununun kalabalık nüfus olduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.

Zaman zaman açıklamalarda bulunan Rahmi Koç, özellikle katıldığı programlarda söylediği sözlerle gündemimize geliyor. 

Rahmi Koç, son olarak Miami'deki yeni eviyle gündemimize geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Rahmi Koç Amerika'ya seyahat etti. Miami'deki evinde ise emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ıağırladı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Rahmi Koç Amerika'ya seyahat etti. Miami'deki evinde ise emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ıağırladı.

Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinden gelen bu fotoğraflardaki detaylar ise gözlerden kaçmadı.

Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinden gelen bu fotoğraflardaki detaylar ise gözlerden kaçmadı.

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