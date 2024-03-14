Türkiye'nin En Zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki Lüks Evinden Fotoğraflar Geldi

Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Rahmi Koç'un serveti, son olarak 2.8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Amerika'ya seyahat etti.

Habertürk'ün aktardığına göre, Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinden fotoğraflar geldi.