Türkiye'nin En Zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki Lüks Evinden Fotoğraflar Geldi
Türkiye'nin En Zenginlerinden Rahmi Koç'un Miami'deki Lüks Evinden Fotoğraflar Geldi
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin en zengin kişileri arasında yer alıyor.
Rahmi Koç, katıldığı bir programda Türkiye'nin en büyük sorununun kalabalık nüfus olduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.
Habertürk'ün aktardığına göre, Rahmi Koç Amerika'ya seyahat etti. Miami'deki evinde ise emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ıağırladı.
Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinden gelen bu fotoğraflardaki detaylar ise gözlerden kaçmadı.
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