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Amerika'da Tır Şoförlüğü Yapan Oyuncu Tolga Karel Çocuklarına Bırakacağı Mirasla "Vay Be Babaya Bak" Dedirtti

Amerika'da Tır Şoförlüğü Yapan Oyuncu Tolga Karel Çocuklarına Bırakacağı Mirasla "Vay Be Babaya Bak" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 11:54

Yaprak Dökümü dizisinin Oğuz'u olarak tanıdığımız Tolga Karel, yıllar önce tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel, çocuklarına bırakacağı mirası sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Uzun yıllar boyunca pek çok dizide rol alan ve hafızalara Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle kazınan Tolga Karel'i pek çoğumuz tanıyoruz.

Uzun yıllar boyunca pek çok dizide rol alan ve hafızalara Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle kazınan Tolga Karel'i pek çoğumuz tanıyoruz.

Bir dönemlere damgasını vuran ve 174 bölüm boyunca ekranlara gelmeye devam eden Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak karşımıza çıkan Tolga Karel, hangi rolde oynarsa oynasın hafızalardaki yeri değişmedi.

Gece Şahinleri dizisinin Cenk'i olarak adım attığı ekran kariyerinde pek çok yapımda rol alsa da, Yaprak Dökümü kariyeri için yıldız gibi parladığı bir dizi olmuştu.

Gece Şahinleri dizisinin Cenk'i olarak adım attığı ekran kariyerinde pek çok yapımda rol alsa da, Yaprak Dökümü kariyeri için yıldız gibi parladığı bir dizi olmuştu.

Ardından Yavuz Sultan Selim, Bir Zamanlar Osmanlı, Kanıt, Kalbimdeki Yabancı gibi yapımlarda rol almıştı.

Ardından 2014 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler'de performans göstermiş ve adından bir kez daha söz ettirmişti.

Ardından 2014 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler'de performans göstermiş ve adından bir kez daha söz ettirmişti.

102 gün Survivor'da ünlüler takımında yer almasının ardından elenerek yarışmaya veda etmişti.

2016 yılında Kalbimdeki Yabancı dizisinde rol almasının ardından oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.

2016 yılında Kalbimdeki Yabancı dizisinde rol almasının ardından oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.

Amerika'da kendine yeni bir hayat kuran ve yeni mesleğiyle herkesin dilinde olan Tolga Karel, tır şoförlüğü ile başladığı serüvenine kendi lojistik firmasını kurarak devam etmişti.

Yıllar sonra 2022'de ekranlara gelen Sıfırıncı Gün dizisi için Türkiye'ye geri dönmüş ve seyirci karşısına geçmişti.

Yıllar sonra 2022'de ekranlara gelen Sıfırıncı Gün dizisi için Türkiye'ye geri dönmüş ve seyirci karşısına geçmişti.

Sıfırıncı Gün dizisinde Serdar karakterini canlandıran Tolga Karel herkesi heyecanlandırmış ve 'oyunculuğa geri mi dönüyor?' diye düşündürtmüştü. Ancak hem dizi tutmadı, hem de ünlü oyuncu düzenini bozmadı.

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2016'da ikinci kez evlenen ve eşi Sarah Scotti ile Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel'in iki çocuğu olmuştu.

2016'da ikinci kez evlenen ve eşi Sarah Scotti ile Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel'in iki çocuğu olmuştu.

2011'de Azeri manken Günay Musayeva ile evlenen ve 2015 yılında boşanan Tolga Karel, mutluluğu ikinci evliliğinde bulmuştu. Sosyal medyada aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor eski oyuncu.

Sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa yorum yapmaktan çekinmeyen Tolga Karel, 45.2 bin takipçiye sahip.

Sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa yorum yapmaktan çekinmeyen Tolga Karel, 45.2 bin takipçiye sahip.

Türkiye'de yaşananları yakından takip eden ve özellikle ekonomi konusunda tavsiyelerini esirgemeyen Karel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çocuklarına bırakacağı mirası açıklayan Tolga Karel'in paylaşımı "vay be babaya bak!" dedirtti.

Çocuklarına bırakacağı mirası açıklayan Tolga Karel'in paylaşımı "vay be babaya bak!" dedirtti.

3 çocuğuna da birer bitcoin bırakacağını açıkladı.

Ardından "2030'da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar" dedi.

Ardından "2030'da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar" dedi.

Siz bu yeni nesil mirası nasıl buldunuz?

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