Amerika'da Tır Şoförlüğü Yapan Oyuncu Tolga Karel Çocuklarına Bırakacağı Mirasla "Vay Be Babaya Bak" Dedirtti
Amerika'da Tır Şoförlüğü Yapan Oyuncu Tolga Karel Çocuklarına Bırakacağı Mirasla "Vay Be Babaya Bak" Dedirtti
Yaprak Dökümü dizisinin Oğuz'u olarak tanıdığımız Tolga Karel, yıllar önce tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel, çocuklarına bırakacağı mirası sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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Uzun yıllar boyunca pek çok dizide rol alan ve hafızalara Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle kazınan Tolga Karel'i pek çoğumuz tanıyoruz.
Gece Şahinleri dizisinin Cenk'i olarak adım attığı ekran kariyerinde pek çok yapımda rol alsa da, Yaprak Dökümü kariyeri için yıldız gibi parladığı bir dizi olmuştu.
Ardından 2014 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler'de performans göstermiş ve adından bir kez daha söz ettirmişti.
2016 yılında Kalbimdeki Yabancı dizisinde rol almasının ardından oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.
Yıllar sonra 2022'de ekranlara gelen Sıfırıncı Gün dizisi için Türkiye'ye geri dönmüş ve seyirci karşısına geçmişti.
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2016'da ikinci kez evlenen ve eşi Sarah Scotti ile Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel'in iki çocuğu olmuştu.
Sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa yorum yapmaktan çekinmeyen Tolga Karel, 45.2 bin takipçiye sahip.
Çocuklarına bırakacağı mirası açıklayan Tolga Karel'in paylaşımı "vay be babaya bak!" dedirtti.
Ardından "2030'da isterlerse 1 milyon dolardan satarlar" dedi.
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