Sürekli Mizah Malzemesi Peşinde Koşan Çağlar Ertuğrul'un 'İlkokul Travmalarım' Paylaşımı Güldürdü!
Sürekli Mizah Malzemesi Peşinde Koşan Çağlar Ertuğrul'un 'İlkokul Travmalarım' Paylaşımı Güldürdü!
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un mizah anlayışına ve esprililerine çoğumuz zamanla hakim olduk... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren isim bu sefer de ilkokul travmalarıyla alay etti.
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Oyunculuk kariyerinin yanı sıra esprili yanıyla takipçilerini sosyal medya paylaşımlarıyla kahkahaya boğan Çağlar Ertuğrul'u mutlaka duymuşsunuzdur.
Son yılların en beğenilen oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, görünüşünün yanı sıra yetenekleriyle ve sempatikliğiyle adını sıkça duyduğumuz isimlerden.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve eşsiz mizah anlayışına hakim olduğumuz ismin daha önce yaptığı komik açıklamalara ya da esprilere mutlaka siz de aşinasınızdır.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine ve yeniden takipçilerini güldüren isim yıkılmış bir binanın önünde fotoğraf paylaştı.
"İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bişey de yaptirmicam molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" yazan isim ilkokulunun konumunu eklediği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bir kere daha eşsiz espri anlayışını herkese kanıtladı...
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