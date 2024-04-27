Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Çok Eleştirilen ve Rüküş Bulunan Tarzı Hakkında İlk Defa Konuştu
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Çok Eleştirilen ve Rüküş Bulunan Tarzı Hakkında İlk Defa Konuştu
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-f9Y1...
Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu Feyza Civelek, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu! En son Cannes Film Festivalin'deki kombiniyle dillere düşen isim tarzı hakkında çok konuşulacak açıklamlarda bulundu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Her yeni sezonunda izleyiciyi ekrana kitleyen son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin seveni ve takip edeni çok hepimizin bildiği gibi.
Her Cuma yayınlanan yeni bölümleriyle güne damgasını vuran dizinin en ilgi uyandıran karakterlerinden birisi de Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakteri.
Özel hayatı, paylaşımları ve kıyafetleri de en az dizideki kadar takip edilen Civelek genellikle giydiği kıyafetlerle büyük eleştiriler alıyor.
Kombinleriyle dikkat çeken oyuncu Cannes Film Festivalinde tercih ettiği elbiselerle de büyük tepkiler çekmişti hatırlarsanız.
Sadece kombinleriyle değil saçlarıyla da acımasızca eleştirilen isim kıyafetlerine yapılan kötü yorumları görmezden gelse de saçına yapılan eleştirilere sessiz kalmamıştı. Saçının peruk olduğunu söyleyerek sedef hastası olduğunu açıklayan oyuncu insanlara "saçma sapan yorumlarını kendilerine saklamasını" söylemişti.
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Birsen Altuntaş'ın YouTube videosuna konuk olan Feyza Civelek tarzı hakkında sorular sorulara yanıt verdi! Cannes'daki kıyafetleri sorulan isim "ben marjinal, sıra dışı şeyleri seviyorum, insanlara aykırı gelen şey benim tarzım" diyerek cevap verdi.
"Ben kendime yakıştırdığımı düşünüyorum, kendime yakıştırmadığım hiçbir şeyi giymiyorum" diyen Civelek ilk defa tarzı hakkında açıklamalarda bulundu.
Birsen Altuntaş'a konuşan oyuncu sözlerine "Mutluyum tarzımdan, biraz değişik ama bana yakışıyor bence...kendime yakıştırdığımı düşünüyorum, kendime yakıştırmadığım hiçbir şeyi giymiyorum" şeklinde devam etti.
Tarzını eleştirenlere ise "Rüküşsem rüküşüm bu benim ve seviyorum tarzımı" diyerek cevap veren ünlü isim kimse için tarzını değiştirmeyeceğini de ekledi.
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